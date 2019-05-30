السيطرة على حريق بموقع مدينة جرش الأثرية

صابرين طعيمات

جرش- شب حريق اليوم الخميس في موقع مدينة جرش الاثرية، دون وقوع اي اصابات.

وسيطرت اجهزة دفاع مدني جرش على الحريق والذي اتى على مساحة من الاعشاب الجافة قدرت باكثر من 80 دونما.

ووصف مدير آثار جرش زياد غنيمات، الحريق بأنه الاكبر في هذا الصيف والذي سبقه خمس حرائق بمناطق متفرقة من الموقع الا انها كانت محدودة، مشيرا الى ان جفاف الاعشاب وكثافتها لهذا العام، اضافة الى ارتفاع درجات الحرارة العالية والتي تجاوزت الاربعين، عوامل ساعدت في سرعة انتشار الحريق .

وبين غنيمات ان هذا الحريق وتلك التي سبقته كلها كانت عبارة عن امتداد لحرائق من خارج الاسلاك المعدنية المحيطة بالموقع الاثري، لافتا الى ان لدى آثار جرش نحو 20 عاملا يقومون بأعمال التعشيب في الموقع الاثري، الا ان كميات الاعشاب هذا العام كانت غير مسبوقة بفضل الموسم المطري الجيد .