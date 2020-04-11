السيفي: أعيش وسط عائلتي بالأردن وتواق لعودة الروح لملاعب الكرة

مصطفى بالو

عمان – “حزين لما اصاب العالم، وتوقف الحياة عامة، والرحفي قلب ملاعب الكرة محليا وعربيا وقاريا خاصة، وأقدر عاليا الإجراءات الحكومية الوقاية لمواجهة كورونا، والتي قدمت حياة الأردنيين، والمقيمين في عمان فوق كل الاعتبارات، وأكدت أن الأنسان أغلى ما يملك، واتمنى ان يحمي الله الأردن قيادة وشعبا، ويحمي بلدي وأهلي في تونس، وسائر بلاد العرب والمسلمين والعالم من هذا الوباء”.

جاء ذلك في حديث المحترف التونسي في صفوف فريق الوحدات هشام السيفي لـ”الغد”، مبينا أنها جائحة عالمية، فرضت هذا الوضع المؤقت، و”شدة وتزول” ان شاء الله، ونعيش واقعا مغايرا، حيث تغير في حياتنا كل شيء، وانا كلاعب محترف أعيش من مهنتي، أرقب الاوضاع كزملائي، وكلنا شوق للعودة الى ملاعب، وسط اشتياق للجهاز الفني والإداري واللاعبين والتدريبات والجماهير في الملعب، والعودة ايضا الى المنافسة في المسابقات المحلية، حيث أنني وبطبيعة امتهاننا كرة القدم، ارتبطت حياتنا بالتدريبات الصباحية والمسائية والمعسكرات التدريبية، والمباريات سواء الودية والرسمية، وما نعيشه اليوم بسبب حصار “كورونا”، أدى لتحول في كثير من العادات بسبب الالتزام بالحظر المنزلي، حفاظا على صحتنا وصحة الوطن، ويجب علينا ان نكون القدوم بالتنفيذ ونزيد على نجوميتنا، فيمة رسالتنا الانسانية في كل زمان ومكان”.

وعند سؤاله عن شعوره وهو بعيد عن بلاده في ظل أزمة كورونا، أجاب: “في الأردن أشعر أنني في بلدي ولا أشعر بالغربة، كما أنهم في النادي -مجلس إدارة وجهاز وفني وإداري ولاعبين-، دائمي السؤال عني، ونحن على تواصل شبه يومي، نطمئن على أوضاعنا ونتبادل الحديث، ونشعر بالتفاؤل بالعودة السريعة الى ملاعب الكرة، وانا على تواصل مع أهلي في تونس، والحمد لله الجميع بخير، كما انني أحضرت عائلتي قبيل اغلاق المطارات، وندعو الله ان يخلصنا من هذا الوباء”.

وعن حياته الرياضية في ظل أزمة “كورونا” والتزام الحجر المنزلي، قال: “ملتزم في بيتي، وادعوا الجميع الى الالتزام بالاجراءات الحكومية الوقائية من انتشار الفيروس، والبقاء في بيوتهم، حيث أن الالتزام بالتعليمات، والبقاء في بيوتنا يسرع من العودة الى حياتنا الطبيعية، ولدي برنامجي التدريبي اليومي، اقوم بالتدريبات المنزلية وفق خطة اعدها الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني عبدالله أبو زمع، للتعامل مع الظرف الطاريء وحظر التجول والتزام البيوت، لكن للأمانة الحياة ليس لها طعم من دون رياضة، وخاصة كرة القدم واشتقنا فعلا للملاعب والجماهير، وما زلت أتذكر وقفتهم وأركان المهمة خلفي، ودعمي والثقة بقدراتي رغم صيامي التهديفي ببطولة الدرع، والحمدلله وفقني في اولى مبارياتنا الدوري أمام الأهلي، ولمست مدى فرحة الجميع، واتمنى عودتنا بسرعة الى الملاعب، لاسعاد الجماهير الوحداتية التي تستحق الكثير، وأكرر على ضرورة التزامنا التعليمات الصحية، والحجر المنزلي، لما له دور كبير في تجاوز أزمة كورونا”.

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