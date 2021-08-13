السيفي يغيب عن الفيصلي بسبب الاصابة

عمان – الغد – أكد النادي الفيصلي، أن المحترف التونسي في فريق كرة القدم هشام السيفي، يحتاج إلى استراحة وجلسات علاج لفترة تمتد من أسبوع إلى عشرة أيام، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام البقعة بدوري المحترفين.

وقال المركز الإعلامي للفيصلي، نقلا عن المدير الإداري ثامر العدوان، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها السيفي، كشفت عن إصابته بتمدد في العضلة الخلفية للفخذ.-(أخبار النجوم)