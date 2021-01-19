السيفي يوقع للدرعية السعودي

عمان – الغد – انضم المحترف التونسي هشام السيفي لصفوف فريق الدرعية أحد أندية الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم.

ولم ينتظر السيفي كثيرا في عمان، بعد انتهاء عقده رسميا مع فريق الوحدات، حيث توجه فور انتهاء أخر مباراة للوحدات بالدوري، الى تونس، ومن ثم العودة إلى السعودية، حيث وقع على كشوفات فريق الدرعية.

وينتظر أن يظهر السيفي مع فريقه الجديد يوم الخميس المقبل، في مباراة بدوري الدرجة الأولى. –(أخبار النجوم)