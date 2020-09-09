السينما تستعيد أنفاسها وتعود بقائمة مثيرة من الأفلام

عمّان-الغد- حتى الآن ما زال وباء كوفيد-19، ن يلقي بظله الثقيل على الكثير من البلاد بأعداد إصابات لا تنتهي، ولكن في ذات الوقت تحاول الصناعات المختلفة العودة بالتدريج لإنقاذ نفسها، وعلى رأسها صناعة الترفيه والسينما.

مؤخرا فتحت العديد من دور العرض السينمائية في بعض الدول، وفي نسبة معقولة من مدن الولايات المتحدة، وبدأت بعض شركات الإنتاج محاولة العودة إلى المكاسب بعرض أفلامها أو الإعلان عنها.

وإليك في هذه القائمة أهم الأفلام التي ستعرض بعد إعادة فتح دور العرض، ويبقى السؤال: هل تستحق مشاهدة الأعمال السينمائية هذه المخاطرة أم لا؟

مولان

فيلم “مولان” (Mulan) واحد من أهم مشاريع ديزني في تحويل أفلامها من الرسوم المتحركة إلى “لايف أكشن” وأولته عناية خاصة مع الاهتمام بالأصول الصينية للقصة وتفاصيل اختيار الممثلين والممثلات، ولكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح حيث كان الفيلم من أول الأعمال المؤجلة بسبب كوفيد-19.

وبعد العديد من التأجيلات أخذت ديزني القرار بعرض الفيلم بصورة مزدوجة، حيث سيتاح على منصة “ديزني بلس” بمقابل مادي إضافي في بعض الدول التي توجد فيها المنصة.

ولكن في ذات الوقت سيعرض في دور السينما باقي الدول حول العالم، ومن المتوقع أن يحظى بمشاهدة عالية في دور العرض السينمائي خاصة مع التقنيات العالية التي تم تصويره بها مما يجعله تجربة بصرية مهمة ومثيرة.

تدور الأحداث حول الفتاة الصينية مولان التي تهرب من عائلتها، وتتنكر في هيئة رجل لتنضم للجيش وتنقذ والدها المريض من التجنيد الإجباري، وهو إخراج نيكي كارو وبطولة لو ييفي، وبدأ عرضه في 4 سبتمبر/أيلول الجاري.t

المرأة العجيبة

“المرأة العجيبة 1984” (Wonder Woman 1984) هو من أكثر أفلام سلسلة “دي سي” انتظارًا، فالجزء الأول من أفلام “المرأة العجيبة” كان أفضل ما قدمته السلسلة على الإطلاق،.

وحاز على نجاح نقدي وجماهيري، مما دفع الشركة المنتجة إلى تقديم جزء ثان من تأليف وإخراج بيتي جنكيز أيضًا.

وهو من بطولة جال جادوت في دور الأميرة ديانا أو المرأة العجيبة، وكريس باين وكريستين ويج، وتدور أحداثه خلال الحرب الباردة، حيث تحارب ديانا أحد الأشباح القادمة من ماضيها.

تأجل الفيلم عدة مرات واستقر على عرضه في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020، ومن المتوقع عرضه بالتقنيات الثلاثية الأبعاد وأيماكس كذلك.اعلان

الحرب مع جدي

فيلم “الحرب مع جدي” (The War with Grandpa) عودة لروبرت دي نيرو والكوميديا بعد أدائه الرائع في فيلم “الأيرلندي” مع المخرج مارتن سكورسيزي، هذه المرة مع المخرج تيم هيل، والفيلم مقتبس من رواية بذات الاسم، ويشاركه البطولة أوما ثورمان وكريستوفر والكن.

تدور الأحداث في جو من الكوميديا، فعندما يأتي الجد للعيش مع الأسرة يُجبر الابن على ترك غرفته له، وتبدأ حرب لا تنتهي بين الاثنين، وسيعرض الفيلم في 9 أكتوبر/تشرين الأول.

الموت على ضفاف النيل

“الموت على ضفاف النيل” (Death on the Nile) اقتباس جديد من قصة أجاثا كريستي الشهيرة، هذه المرة من إخراج كينيث براناه الذي قام بدور البطل هيركيول بوارو، كما فعل مع فيلمه السابق إنتاج 2017 “جريمة على قطار الشرق السريع”.

وبالإضافة إليه انضم لطاقم الفيلم الجديد آنيت بيننغ وجال جادوت وآرمي هامر، وهو الاقتباس الثالث لهذه الرواية.

تدور الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق، ويبدأ عرضه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقد يكون بداية حقيقية لسلسلة من أفلام براناه المقتبسة من روايات أجاثا كريستي على الرغم من المستوى المتواضع للفيلم الأول.

الأرملة السوداء

“الأرملة السوداء” (Black Widow) أول أفلام المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، والذي كان من المنتظر عرضه في مايو/أيار الماضي.

وتدور أحداثه حول الشخصية الرئيسية التي تحمل نفس الاسم من قصص مارفيل المصورة، وقامت بدورها سكارليت جوهانسون في الأفلام السابقة من السلسلة، وهذا الفيلم كذلك، نقلا عن موقع الجزيرة نت.

الفيلم من إخراج كات شورتلاند، وشارك جوهانسون البطولة فلورانس بوج وراشيل ويز، وتقع أحداثه بعد فيلم “كابتن أميركا: الحرب الأهلية” إنتاج 2016، حيث تعود ناتاشا للقيام بمغامرة تواجه فيها ماضيها، وقد تحدد موعد عرضه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.