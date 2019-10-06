السيولة المحلية تنمو 3 % إلى 34.3 مليار دينار

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت السيولة المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي

2.8 % أو ما مقداره 950 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وبلغ حجم السيولة المحلية 34.3 مليار دينار في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 33.35 مليار دينار نهاية العام الماضي.

وهناك أكثر من تعريف للسيولة في الاقتصاد مثل أن السيولة هي أن يكون لديك النقود عندما تحتاج إليها، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة بدون خسارة.

وتعد كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.

ونمت قيمة الوادئع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 2 % إلى 29.7 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو). وبلغ حجم النمو في الودائع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 600 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 29.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 7 % إلى 4.6 مليار دينار مقارنة مع 4.3 مليار دينار مستواه في نهاية العام الماضي.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.1 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 4.2 % خلال الأشهر السبعة الأولى إلى 27.1 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كان 26 مليار دينار. وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 200 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.7 % خلال الأشهر السبعة الأولى مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي. وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية تموز (يوليو) 7.2 مليار دينار مقارنة مع 7.4 مليار في نهاية 2018.

وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر تموز (يوليو) 9.5 مليار دينار.