حياتناصحة وأسرة

السِمنة تهدد طفلك بهذا المرض الخطير

منذ 50 دقيقة
السمنة
السِمنة تهدد الأطفال بالإصابة بانزلاق رأس الفخذ، وهو مرض خطير يستلزم الجراحة

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كولن- حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال من أن السِمنة تهدد الأطفال بالإصابة بانزلاق رأس الفخذ، وهو مرض خطير يستلزم الجراحة.

وأوضحت الرابطة أن انزلاق رأس الفخذ يرفع خطر تشوه الفخذ أو انكساره، ما يتسبب في إعاقة مستديمة.

وتتمثل أعراض انزلاق رأس الفخذ في العرج والآلام المبرحة في الورك والركبة. ويتم علاج الانزلاق بواسطة التثبيت بالمسامير، كما يمكن اللجوء إلى تركيب ورك اصطناعي.

وللوقاية من انزلاق رأس الفخذ ينبغي على الأطفال، الذين يعانون من السِمنة، إنقاص الوزن باتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية أي الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة والابتعاد عن الوجبات السريعة والدهون، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.-(د ب ا)

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