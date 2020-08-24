“الشؤون الفلسطينية” تصدر كتاب الإنجازات السنوي للعام 2019

عمان – أصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية كتاب إنجازاتها السنوي للعام 2019، متضمنا موجزا تاريخيا عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، وموجات الهجرة التي استقبلها الأردن بين 1948 و1967.

كما تضمن الكتاب، حسب بيان صادر عن الدائرة أول من أمس، نشأة وتطور مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وأعدادهم حسب سجلات وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، ونبذة تاريخية عن المؤسسات الرسمية الأردنية التي تم إنشاؤها لإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1950.

واستعرض الكتاب مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والاهتمام والرعاية الهاشمية التي يوليها جلالته لأبناء المخيمات من خلال المكارم والمبادرات الملكية التي تحظى بها كباقي شرائح المجتمع الأردني.

وأوضح مهام وواجبات دائرة الشؤون الفلسطينية، واستراتيجيتها لتنفيذ المهام الموكولة إليها، لافتا إلى أهم المشاريع والخدمات المقدمة لأبناء المخيمات خلال العام 2019، وعلى رأسها المبادرات والمشاريع الملكية، التي شملت القطاعات التعليمية والصحية كافة والبنية التحتية، وتأهيل مساكن الأسر الفقيرة والأندية الشبابية.

وأشار إلى المكرمة الملكية لطلاب الجامعات التي يستفيد منها 350 طالبا وطالبة سنويا، والمبادرات الملكية لمشاريع مراكز التأهيل المجتمعي ومشاريع المبادرات الملكية لإنشاء العديد من المراكز التنموية التي تخدم مجتمع أبناء المخيمات.

كما أنجزت الدائرة خلال العام 2019، حسب الكتاب، تأهيل 50 وحدة سكنية في المخيمات كافة وإنشاء مشاريع البنى التحتية التي تنفذها لجان خدمات المخيمات، وتشمل صيانة الشوارع وشبكات تصريف المياه والأمطار في المخيمات كافة، والخدمات التي تقدمها الدائرة لهم من خلال مكاتبها في المخيمات، وتشمل أذونات الأشغال للخدمات العامة، وتراخيص المحلات.

وأشار الكتاب الى متابعة أعمال الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في المخيمات، والمشاريع الممولة من الجهات الدولية المانحة، مثل مشروع تحسين البنية التحتية في مخيم جرش بالتعاون مع الأونروا وبنك التنمية الألماني، ومشروع الوكالة الإيطالية لتأهيل 100 وحدة سكنية في مخيم حطين، وتابع تطورات القضية الفلسطينية والتقارير والدراسات الصادرة حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مدينة القدس، والمشاركة في المؤتمرات التي تعقدها جامعة الدول العربية ذات الصلة بالقضية.

وأوضح البيان “تتطلع دائرة الشؤون الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة لمزيد من الإنجازات التي تخدم مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وتعزيز قدراتها لتقديم أفضل الخدمات لسكانها”.-(بترا)