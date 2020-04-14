آخر الأخبارالغد الاردنيكورونا الرئيسية

الشؤون الفلسطينية تعفي المستأجرين من إيجار شهر نيسان

منذ 17 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- أوعزت دائرة الشؤون الفلسطينية إلى رؤساء لجان خدمات المخيمات اليوم الثلاثاء، بإعفاء المستأجرين من إيجار شهر نيسان نظرا لاستمرار الاوضاع التي يشهدها أبناء الاردن عامة وأبناء المخيمات خاصة جراء أزمة فايروس كورونا.
وقال مدير عام الدائرة المهندس رفيق خرفان إن الدائرة تحرص على الوقوف مع أبناء المخيمات في جميع الظروف التي يمرون بها خاصة أن تلك المحلات أغلقت أبوابها للحالة التي تمر بها المملكة.
وأشار خرفان إلى وجود قرابة 70 محلا مؤجرا للجان في مخيمات الشمال كما يوجد قرابة 80 محلا مؤجرا للجان خدمات المخيمات في محافظة العاصمة ومأدبا و200 محل مؤجر لصالح لجان الخدمات في محافظتي الزرقاء والبلقاء-(بترا)

الوسوم

مقالات ذات صلة

التنمية: مليون و417 ألف دينار تبرعات لصالح حساب الخير

منذ 18 دقيقة

فلسطين: 10 إصابات بـ”كورونا” ترفع الإجمالي إلى 284

منذ 28 دقيقة

العضايلة: تغيير آلية دعم الخبز.. والأولوية للمحتاجين

منذ 31 دقيقة

خلو محافظة إربد لليوم العاشر من إصابات بكورونا

منذ 35 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock