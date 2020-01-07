“الشابات” ثالثا في بطولة غرب آسيا

عمان- الغد– حصل منتخب الشابات تحت 18 عاما لكرة القدم، على المركز الثالث في بطولة غرب آسيا الثانية بالبحرين، بعد تغلبه على نظيره الفلسطيني 3-1، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، على ستاد مدينة خليفة الرياضية بالمنامة.

كما توج المنتخب اللبناني باللقب، بعد فوزه على المستضيف البحرين 3-0، في اللقاء الذي جرى على الملعب ذاته.

سجل للمنتخب لين أبو سعد د45، تالا البرغوثي (54، 75)، فيما أحرز لفلسطين سارة الشخشير د 72.

مثل المنتخب: روند كساب، ليان العجارمة، سارة محمد، لجين البطوش، عليا حسن، نور المشايخ (ألين السويلميين)، زينة حازم، ياسمين الأجرب، تالا البرغوثي، إيناس الجماعين، لين أبو سعد.

جاءت بداية المباراة دون المستوى المطلوب من الفريقين؛ حيث لم تشكل أي خطورة تذكر على المرميين خلال ربع الساعة الأول من انطلاق الصافرة.

وحاول المنتخب التقدم للأمام، عبر انطلاقات زينة والجماعين وأبو سعد، وبمساندة ياسمين والبرغوثي ونور، لكن بدون الوصول للمرمى الفلسطيني.

وعند الدقيقة 38، أرسلت زينة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نحو نور وأبو سعد، لكن قلة تركيزهن حالت دون التسجيل، وقبل نهاية الشوط تمكنت الأخيرة من إحراز الهدف الأول للمنتخب.

ومع بداية الشوط الثاني، بدأ المنتخب الضغط منذ البداية، وكادت الجماعين أن تسجل الهدف الثاني، بعد أن استقبلت كرة طويلة من ياسمين وواجهت حارسة المرمى، التي تصدت لها بعد تسديدة سهلة د48.

وتوغلت البرغوثي بين المدافعات وراوغت حارس المرمى، وأودعت الكرة خارج المرمى بدون تركيز د52، لتعود وتحرز الهدف الثاني بعدما استقبلت طويلة من الحارس روند.

وتكرر المشهدان الأخيران مع نور، بعد أن تلقت كرة من الجماعين وواجهت الحارس، قبل أن تتصدى لها الأخيرة د70. وتمكن “الفلسطيني” من إحراز هدفه الوحيد عبر تسديدة اللاعبة سارة الشخشير، بعد دربكة أمام المرمى عقب ركلة ركنية، ليأتي الرد سريعاً من رأسية البرغوثي بتسجيلها الثالث للمنتخب.

وحصل “فلسطين” على ركلة حرة مباشرة نفذتها الشخشير، أبعدتها روند ببراعة الى ركنية د78، لترد زينة بتسديدة قوية، تمكنت منها الحارس د85، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب بثلاثة أهداف مقابل هدف.