“الشابات” يواجه لبنان في بطولة غرب آسيا اليوم

عمان -الغد – يفتتح منتخب الشابات تحت 18 عاما لكرة القدم مشواره في بطولة غرب آسيا، بلقاء منتخب لبنان عند الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم، على ستاد مدينة خليفة الرياضية في البحرين.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 6 كانون الثاني (يناير) المقبل، ويشارك المنتخب بالبطولة لحساب المجموعة الثانية الى جانب لبنان، العراق الإمارات، فيما ضمت الأولى البحرين، فلسطين والكويت.

ويواجه المنتخب نظيره العراقي عند الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 31 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، ويلتقي منتخب الإمارات عند الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس 2 كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث تقام المباريات على ستاد مدينة خليفة الرياضية.

وترأس وفد المنتخب المسافر إلى البحرين أول من أمس، عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم ستيفاني النبر، وضم الجهاز الفني والإداري المدرب عز الدين شيح، الإدارية سهام عبدالله، مساعد المدرب أسيل البربراوي، مدرب الحراس أكرم السطري، مدرب اللياقة البدنية محمد جتكر، المسؤول الإعلامي أحمد الزاغة، المعالج غيداء الشنطي، مسؤول اللوازم زيد العرامي، الى جانب 22 لاعبة: روند كساب، ديانا الجولاني، مسك أبو غوش، زينة حازم، ألين السويلميين، لجين البطوش، سارة محمد، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، نور المشايخ، جنى عصفور، جنى القبج، سيما اللهيمق، لين أبو سعد، ميناس العطار، لينا المعايعة، إيناس الجماعين، ملاك محمد، عليا نائل، اية عمرو، ياسمين الأجرب، ليان العجارمة.