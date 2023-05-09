الشاباك أخطأ بإرساله آلاف بلاغات التهديد للفلسطينيين

هآرتس

نير حسون

الدولة اعترفت أمام محكمة العدل العليا بحدوث أخطاء في قرار الشاباك إرسال آلاف البلاغات للفلسطينيين في شرقي القدس لتحذيرهم من المشاركة في أعمال العنف أثناء عملية حارس الأسوار. مع ذلك، الشاباك طلب رفض الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن وجمعية عدالة، اللتان طلبتا منع الشاباك من مواصلة استخدام هذا الأسلوب.

في شهر أيار (مايو) من العام 2021 حصل مئات الفلسطينيين الذين زاروا المسجد الأقصى على بلاغات نصية على الهواتف المحمولة كتب فيها، “تم التشخيص بأنك شاركت في أعمال العنف في المسجد الأقصى. أنت ستحاسب على ذلك”. هذه البلاغات كانت بتوقيع الاستخبارات الإسرائيلية، أي الشاباك. جمعيتا حقوق المواطن وعدالة أكدتا في الالتماس أن المواطنين الذين تلقوا الرسائل لم يكونوا متهمين بأي مخالفة، بل كانوا في معظمهم مصلين جاءوا إلى المسجد. من أجل العثور على المصلين وإرسال البلاغات لهم فقد استخدم الشاباك “الأداة” – منظومة قوية لمراقبة شبكات الهواتف المحمولة في إسرائيل. الجمهور الإسرائيلي عرف عن قدرة هذه المنظومة في فترة وباء “كورونا”، ففي حينه استخدمت لتحديد مكان المصابين المؤكدين.

قبل سنة تقريبا قدمت المنظمتان التماسا للمحكمة العليا وطالبتا بإعطاء أوامر للشاباك من أجل الامتناع عن إرسال رسائل تهديد للمواطنين. في رد الدولة الذي قدم اعترف الشاباك أنه، “في إطار التحقيق في هذا الحدث تبين أنه كانت هناك أخطاء معينة بطريقة إرسال الرسائل، سواء بالنسبة لنشر الرسائل النصية القصيرة، حيث وجد أنها أرسلت إلى جهات لم يكن ينطبق عليها الواقع المطلوب، أو بالنسبة لصيغة البلاغ التي وجد أنها غير مناسبة ولم تمر بالفحص المطلوب”.

مع ذلك، في الشاباك قالوا: “إن لهم الحق في استخدام إمكانية إرسال الرسائل القصيرة، المستمدة من الحق في التحقيق الذي يمنحهم إياه القانون”. هذا الجهاز، كما قلنا، هو جسم نشاطاته “تتنبؤ بما يحدث في الحاضر وما سيحدث مستقبلا، والذي صلاحية التحقيق له من قبل القانون تسري ليس فقط بالنسبة للاشتباه في تنفيذ مخالفة في السابق، بل أيضا في حالات لم يتم فيها بعد ارتكاب المخالفة، والهدف هو منع وإحباط جرائم توجد في مجال نشاطات الجهاز”، هذا ما كتب أيضا في رد الدولة. “كما قلنا، المحكمة العليا أكدت أن الجهاز هو جسم نشاطاته تستكشف الحاضر – المستقبل، وأن صلاحية التحقيق التي أعطيت له تستهدف، ضمن امور أخرى، مثل الدفاع عن وجود المجتمع والدولة من عمليات تخريبية ضد مواطنيها” و”إحباط ومنع عمليات تخريبية في المهد”. في رد الدولة كتب أيضا رغم أنه كانت هناك أخطاء في طريقة إرسال البلاغات، إلا أن هدفها كان منع اندلاع أعمال العنف في فترة توتر أمني.

في الرد كتب أيضا أنه يجب رفض الالتماس لأن الشاباك في الأصل لا يستخدم تقريبا هذه الوسائل. في السنتين الأخيرتين منذ إرسال الرسائل القصيرة تم تنفيذ نشاط واحد من إرسال رسائل جماعية. وفي كانون الأول (ديسمبر) من العام 2022 أرسل الشاباك رسائل قصيرة لنحو 80 مواطنا في جنوب البلاد لإبلاغهم أنهم يقيمون علاقات مع شخصية وهمية للتدريب على كمال الأجسام، والتي تم استخدامها من قبل منظمة إرهابية.

المحاميان غيل دان مور وغدير نيقولا من جمعية حقوق المواطن قالا: “إن رد الشاباك يستهدف توسيع مفهوم “التحقيق” ليصل إلى إرسال بلاغات تهديد. هذا تفسير سخيف وغير قانوني”. إرسال الرسائل القصيرة لا يوفر أي معلومات جديدة للشاباك، لذلك فإن هذا لا يعتبر تحقيقا. الحديث يدور عن استخدام صلاحية لاستخدام وسيلة رقابة اختراقية على المواطنين هدفها الوحيد هو إثارة الرعب لدى المواطن وإرسال رسالة له بأنه تحت المراقبة. هي تتسبب بتأثير مخيف على نشاط لا يتم تحديده في أي مكان بأنه مخالف للقانون. لذلك، من المضحك الادعاء بأن الأمر يتعلق بعملية تحقيق، وإرسال الرسائل القصيرة يتجاوز صلاحيات الجهاز. وإذا كانت هناك معلومات مؤكدة أن الشخص سيقوم بتنفيذ عملية غير قانونية ضد أمن الدولة فإن الشاباك يمكنه استدعاءه للتحقيق، الذي فيه على الأقل يمكن لهذا الشخص الادعاء ببراءته. إرسال بلاغات التهديد للمواطن لا يعتبر خيارا في دولة ديمقراطية”.