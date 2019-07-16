“الشاباك” يرفض السماح لـ 5 آلاف فلسطيني بالعمل

القدس المحتلة- رفض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” المصادقة على خطة تسمح بإدخال نحو 5 آلاف عامل فلسطيني من قطاع غزة للعمل في مستوطنات ما يسمى “غلاف غزة”.

ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن المجلس الوزاري المصغر يرفض إخراج هذه الخطة إلى حيز التنفيذ لجملة من الأسباب، بينها معارضة جهاز الأمن العام “الشاباك”، بذريعة صعوبة ضمان عدم استغلال العمال ذلك لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وأضافت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي يؤيد إدخال العمال الفلسطينيين من غزة للعمل داخل إسرائيل، بسبب قلة الأجور مقارنة مع العمال التايلنديين الذين يعملون بالزراعة في محيط قطاع غزة.

وبحسب مصدر أمني في الجيش الإسرائيلي، لا يوجد حاجة لكي ينام العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل بسبب المسافة القريبة مع قطاع غزة.

وبحسب “يديعوت أحرونوت”، فإن الجيش الإسرائيلي ومن يطلق عليه “منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67” يؤيدون مبدئيا هذه الخطوة، كما أن المجالس الإقليمية في غلاف غزة أبدت اهتماما بها.

وأضاف أنه سيتم إدخال 5 آلاف عامل من بين مئات الآلاف كي يعملوا من الصباح حتى بعد الظهر، بعد الفحص الأمني اليومي في الدخول والخروج. (بترا)