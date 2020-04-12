الشابة فاديا.. رحلة علاج “خابت” بالسويد وتكللت بالنجاح في عمان

حنان الكسواني

عمان- دخلت العشرينية فاديا لأكثر من عامين في دوامة علاجية لمرض مجهول لم يتجرأ عدد من الأطباء في السويد على تحديده لتشابه اعراضه مع امراض اخرى وسط تخوفاتهم من قانون المساءلة الطبية الذي يطبق بصرامة في بلد يعد من اكثر البلدان العالم تقدما.

تصلب لويحي، مرض نفسي، التهاب أعصاب دماغي وانسجة أعصاب جسدي، جميع هذه الأمراض تم تشخيصها للمواطنة الأردنية فاديا طارق التي تحمل الجنسية السويدية.

في كل رحلة علاج، كانت فاديا تحمل حقائب سفرها ممتلئة بالأدوية وصور الأشعة لدماغها، متناسية عناء السفر واشتياقها لطفلها الصغير واسرتها المقيمة في السويد منذ أكثر من عشرة أعوام مضت.

تتصلب أعضاء جسمها وألم في صدرها والتهاب بمفاصلها، وأحيانا وهن عضلي شديد وضعف السيطرة على حركات العين وعضلات اليدين والقدمين والرقبة حتى باتت تواجه صعوبة صعود الدرج أو المشي لمسافات قصيرة.

تحملت فادية أعراض مرضها، باحثة عن أي معجزة طبية تعيد إليها حياتها الطبيعية واكمال دراستها العلمية في السويد، وتربية طفلها الوحيد (عامان) الذي باتت تخاف عليه اكثر من خوفها على نفسها.

أمام هذه الحالة الطبية “الغريبة”، وقفت أسرتها وبعض أطباء الغرب عاجزين أمام حل شيفرة مرضها الذي “يشل جسمها رويدا رويدا” وحوّل مناعتها الضعيفة إلى تربة خصبة لاحتضان أي فيروس أو جرثومة تنال منها، حسب قول والدتها سميرة أحمد، لـ”الغد”

لم تجف دمعة والدتها سميرة وهي تشاهد ابنتها البكر تذبل أمام عينيها حتى ارسلتها الى طبيب في المانيا لتشخيص حالتها ولم تتحسن، وأخيرا اكتفت برواية الأطباء في السويد “أن فاديا تعاني من مرض نفسي وانتظامها بالأدوية يساعدها على استقرار حالتها الصحية”.

قبل أن يتحول فيروس كورونا المستجد الى جائحة وتم اغلاق المطارات، قررت عائلة فاديا أن تحضر إلى الأردن مرة اخرى بعد أن سمعت عن خبير في علم الاعصاب والدماغ تعامل مع تلك الحالات الطبية الـ”المحيرة”.

من عمان، حطمت الأم صخرة اليأس، وبدأت رحلة علاج جديدة لابنتها وأجرت تحاليل دم مخبرية حديثة كتبها طبيبها، وصور تخطيط لدماغها وجهاز الاعصاب في جسمها، بصرف النظر عن تكاليف مالية مرتفعة استنزفت جيوبهم. “غده زعترية متضخمة قد تكون سبب مرض ابنتك، ولا بد من اجراء عملية دقيقة تشبه القلب المفتوح لاستئصالها”، وقع كلام استشاري أمراض الدماغ والأعصاب إبراهيم آدم كالصاعقة على مسامع المريضة فاديا والمرافقين لها.

“نعم الفحوصات أكدت تضخم الغدة التيموسية، والتي تفرز مضادات اجسام تتلف الاعصاب”، بحسب قول الدكتور آدم لـ”الغد”، والتي اعتبرها “ضحية نظام صحي بطيء جدا في دولة متقدمة”.

ويكمن اكتشاف مرض الغدة الزعترية (التي تشبه اوراق الزعتر)، في دقة وسرعة التشخيص، وقضاء وقت أطول في الاستماع للأعراض المرضية، وهذا يتطلب، وفق الدكتور آدم، اختصاصيين في علم الاعصاب وليس تخصصا طبيا آخر، وخبرات علمية طويلة وهي متوفرة في الأردن.

ووصف هذه الحالات بـ”المحيرة علميا كون هذه الغده تكون متضخمه لدى الأطفال وتختفي في سن البلوغ كما تعمل (الزعترية) على زيادة في الاستجابة المناعية ضد الفيروسات والبكتيريا تساعد في تكوين خلايا الدم البيضاء التي تسمى اللمفاويات وتمنع تكوين الخلايا السرطانية في جسمها”.

وسط مخاوف وجود غده زعترية متضحمة مستقرة أمام عضلة القلب وخلف عظمة الصدر، لم يتردد زوج فاديا من اجراء العملية “الدقيقة” لاستئصال جراحي للغدة وفحصها للكشف عن خلايا سرطانية خبيثة أم حميدة في جسمها.

أوضح الدكتور آدم الذي كان في السابق ضمن فريق بحثي في جامعة هارفارد الاميركية لاكتشاف مرض دماغي نادر، بالقول، “فعلا قد يتم تشخيصها بسرطان ولكنها ليست بذلك”.

ورغم افتقار الأردن لسجل طبي لرصد هذه الحالات الطبية “المحيرة”، ويصنفها مركز الحسين للسرطان بسرطان الغدة الزعترية أو الورم التوتي، غير أن الدكتور آدم يشخص في عيادته بمعدل حالة شهريا.

الشهر الماضي، ظلت فاديا على الأجهزة التنفسية الاصطناعية وسط رعاية طبية فائقة في أحد المستشفيات الخاصة لمدة أسبوع تقريبا، غير أن فيروس كورونا بدأ باجتياح العالم وحصد الأرواح، بما فيها الأردن.

مباشرة، بعد أن اثبتت نتائج فحص الغدة الزعترية المتضخمة خلوها من أي خلايا “خبيثة” خرجت فاديا إلى منزل جدها بعمان في غرفة تحولت الى حجر صحي كانت خلاله ترسل قبلاتها لطفلها عن بعد.

وتوقع الدكتور آدم أن تعود فاديا إلى السويد بمجرد أن تفتح الحدود الجوية (المطارات)، مؤكدا “أن حالتها الصحية تحتاج إلى 3 أشهر حتى تستقر وتقوى مناعتها في منزلها”، “معتبرا أن “علاجها قصة نجاح جديده تضاف إلى رصيد أطباء الأردن”.

“الحمدالله حالتي الصحية والنفسية أحسن بكثير.. كان اختياري لبلدي الأردن أفضل اخيتار”، هذا ما قالته فاديا لـ”الغد” عبر تطبيق سكايب الالكتروني.

وأضافت، “لن انسى طيلة الحجر، إذا احتجت أدويتي أو تغييرا على جرح عمليتي، يقوم الدفاع المدني بمساعدتي، فعلا لن أجد معاني النخوة والشهامة إلا بين أبناء بلدي”.