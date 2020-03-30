الشارع الرياضي: الكرة في ملعب المواطنين للالتزام بتعليمات الحظر

خالد الخطاطبة

عمان – منح الشارع الرياضي المحلي، الحكومة درجة الامتياز في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن تواصل هذا العمل في الأيام المقبلة بهذا التميز، بالتزامن مع وعي المواطن سيقود الأردن للانتصار على الفيروس الشرس.

وأشار رياضيون إلى أن الحكومة انجزت وتنجز مهمتها باقتدار، قبل أن تضع الكرة في ملعب المواطنين المطالبين بالالتزام بالتعليمات لتجاوز الازمة.

ولفت الرياضيون إلى أن الحكومة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تعاملوا بحكمة وحنكة في ملف كورونا، الأمر الذي ساعد في مواجهة هذا الوباء العالمي، متمنين أن يتواصل عمل الحكومة بهذه الجدية والتميز، أملا في تجاوز هذا الوباء العالمي.

واعتبر عدد من الرياضيين في تصريح لـ”الغد” أن الكرة الآن في ملعب الشعب، المطالب فقط بالتعامل مع هذا الملف بوعي.

وأكد نجم فريق الرمثا مصعب اللحام أنه من النادر أن يجمع الشعب على تميز الحكومة في عملها كما هو حالها في التعامل مع ملف فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: نقف احتراما للحكومة والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية والكوادر الطبية على جهدها الكبير في إدارة ملف “كورونا”، لافتا إلى أن الدور الآن على المواطن لأداء واجبه تجاه أسرته وبلده ودينه، مجددا ثقته بوعي المواطن الأردني.

وأكد رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي رضا الشارع العجلوني على غير العادة على أداء الحكومة في التعامل مع ملف “كورونا”، لافتا إلى أن هذه الجهود الكبيرة تحسب للحكومة بجميع أجهزتها.

وأشار الصمادي إلى أن المواطن الأردني بات أكثر وعيا في التعامل مع تعليمات الحكومة، لافتا إلى وجود قلة قليلة لم تكن على قدر المسؤولية في التعامل مع هذا الملف، متمنيا أن تشهد المرحلة المقبلة التزاما كاملا من الجميع بتعليمات الحكومة.

بدوره أعتبر الناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات أن اجراءات الحكومة نالت اطراء واشادة الجميع، بعد الجهد المتميز والملموس في التعامل مع الأزمة، لافتا إلى أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والاجهزة الأمنية والكوادر الصحية ابدعوا في التعامل مع هذا الملف.

وشدد العبداللات على ضرورة التزام كامل من المواطنين في الفترة المقبلة، ليتمكن الأردن من اجتياز هذه الازمة بنجاح.

لاعب فريق الحسين إربد محمد طنوس، أشاد كثيرا بإجراءات الحكومة التي لاقت اصداء ايجابية من قبل الجميع، متمنيا ان تتواصل هذه الجهود المميزة وصولا الى تجاوز هذه المحنة.

واعتبر طنوس أن الدور الآن على المواطن الذي باتت الكرة في ملعبه بعد أن قامت وتقوم الحكومة بدورها على أحسن وجه.

أما المنسق الإعلامي لفريق الجزيرة لكرة القدم راضي الزواهرة، فقد أكد أن الرهان الآن على وعي المواطن، بعد أن قدمت وتقدم الحكومة والجيش العربي والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية كل جهد ممكن.

وأضاف الزواهرة: الأردن تعامل باحترافية مع ملف كورونا، بدليل عبارات الاطراء التي نالها من وسائل الإعلام الخارجية، ولكن هذا وحده لا يكفي اذا ما تعاون المواطن بشكل كامل.

واعترف الزواهرة أن هناك مواطنين وهم قلة، لم يدركوا حتى الآن خطورة هذا الفيروس، ما دفعهم لعدم الالتزام بتعليمات الحكومة، وهو مؤشر خطير إذا ما لم يتم معالجته في المرحلة الحالية.