“الشارقة للإذاعة والتلفزيون” تقدم أكبر دورة برامجية في تاريخها برمضان

الشارقة- الغد- تقدم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عبر قنواتها ومحطاتها الإذاعية، دورة برامجية هي الأكبر والأكثر تنوعاً هذا العام. تضم مجموعة واسعة من البرامج الدينية والترفيهية والاجتماعية والثقافية، بإجمالي 137 عملاً مختلفاً، تمتاز بتعدد مواضيعها، لتلامس كل أذواق واهتمامات جمهور الشاشة الصغيرة في رمضان.

وتضم الدورة البرامجية مسلسلات متنوعة في قضاياها ومعالجاتها الدرامية، يمثل فيها كبار النجوم العرب، إضافة إلى برامج مسابقات مشوقة تقدم جوائز قيمة، وأعمال تلفزيونية تم انتقاء محاورها بعناية، وقامت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بإنتاجها، وفق رؤية تعتمد على استشراف تفضيلات الجمهور والارتقاء بوعي المشاهد في الشهر الفضيل.

وفي تصريح له بمناسبة الانتهاء من الاستعدادات لإطلاق دورة برامج رمضان 2021، أكد محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن الدورة البرامجية لهذا العام تعد الأكبر مقارنة بالدورات السابقة، مشيراً إلى أن تحدي الصعوبات في اختيار وتنفيذ أفكار البرامج في ظل الظروف الراهنة، أسهم في رفع مستوى حرص فرق العمل على الإنجاز في وقت قياسي وبجودة عالية، ما أدى إلى النجاح في تنفيذ برامج الدورة الرمضانية، ضمن رؤية الهيئة السنوية المعتادة لتكثيف المحتوى الثقافي والدرامي، وتقديم بانوراما برامجية غنية بمضمونها وتنوعها.

وقال مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: “حرصنا على الاستمرار في ترسيخ الهوية الإعلامية التي تتميز بها قنوات وإذاعات الشارقة، وركزنا على إعداد برامج نوعية هادفة، اختيرت مواضعيها وأهدافها بما يلائم الشهر الكريم، وبما يحقق رسالتنا الإعلامية، إلى جانب جذب المشاهدين الذين يثقون برؤية الشارقة نحو الارتقاء بالخطاب الإعلامي، وتضمينه رسائل ثقافية وتنويرية، مع الحفاظ على روح الفن والإبداع، وكل ما يبحث عنه المشاهد من دهشة وإشباع للذائقة”. ومع بدء العد التنازلي لحلول شهر رمضان، سيكون الجمهور على موعد مع عدد من نجوم الدراما العربية، الذين يشاركون في مسلسلات جديدة، تبث على قنوات ومحطات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. ومن أبرزهم جمال سليمان وسميحة أيوب وأيمن زيدان ورشيد عساف وسلاف فواخرجي. أما على مستوى نجوم الشاشة الصغيرة من الخليج، فسوف يطل على الجمهور عدد من الفنانين المعروفين، أبرزهم سعد الفرج وجاسم النبهان ومحمد المنصور وإلهام الفضالة وهيا عبدالسلام ومنى حسين وبثينة الرئيسي وحسين المهدي.

فيما تقدم قنوات وإذاعات الشارقة حزمة برامج اجتماعية وثقافية ودينية، تتنوع بين المسابقات وبرامج التوعية والتثقيف والإضاءة على الأدب الشعبي والتراث المحلي، يعدها ويقدمها نخبة من الإعلاميين الذين لهم تجارب في تكوين صلة مع الجمهور ببرامجهم المميزة.