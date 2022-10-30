“الشارقة للكتاب” تثري تجارب الناشرين العرب

الشارقة – الغد- بمشاركة 200 ناشر من الوطن العربي، نظمت هيئة الشارقة للكتاب ضمن مبادراتها التي تسبق الدورة الـ12 من مؤتمر الناشرين، “برنامج التدريب المهني للناشرين العرب” بالتعاون مع “كلية الدراسات المهنية بجامعة نيويورك”.

وتضمن البرنامج ورشتين تدريبيتين ناقشتا الخطوات التي يمكن من خلالها لشركات النشر الصغيرة والمستقلة أن تطور أعمالها، والأساليب التي تمكن الناشر من توسيع نطاق عمله واستهداف جماهير القراء من مختلف الثقافات، خاصة في وقت تضاءلت فيه المسافات وأسهمت التقنيات الحديثة من ازدياد التقارب بين الشعوب.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الناشرين العرب بأفضل الممارسات العالمية والخبرات الرائدة، التي تضمن مواكبة التطورات المتسارعة في مجال صناعة وتسويق الكتاب والمحتوى المعرفي عالمياً، وإمدادهم بخطط وسياسات التواصل مع الموزعين الدوليين، وآفاق تطوير القطاع، وأكد منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، أهمية “البرنامج التدريبي المهني للناشرين العرب” في تحفيز صناع الكتاب على البحث عن وسائل وطرق جديدة للوصول إلى القارئ، مشيراً إلى أن ذلك يجعل التفكير في إيجاد استراتيجيات مبتكرة للتسويق أولوية تطرح نفسها على مختلف اللقاءات التي تجمع المهتمين بصناعة النشر.

وقال الحساني: “يحفل قطاع النشر بأهمية كبيرة على المستوى المعرفي والتطبيقي بآن معاً، وهو يمثل صناعة لها أثرها الراسخ في حياة المجتمعات الثقافية، ومن هنا كان العمل عبر البرنامج ينصب في الاستفادة من الأفكار المعرفية لأبرز الأكاديميين أصحاب المعارف الرائدة في جامعة نيويورك، مدعومة بالتجارب العملية لرواد الصناعة من شركات رائدة أثبتت نجاحاتها”.

وتحدثت أندريا تشيمبرز، مديرة مركز النشر في كلية الدراسات المهنية بجامعة نيويورك، حيث أكدت أهمية المعرفة في قطاع النشر، والتي يعتمد عليها نجاح الناشر في تنمية أعماله، مشيرة إلى ضرورة التركيز على التطورات العلمية والأكاديمية التي طرأت على قطاع النشر، وأنها تؤثر إيجاباً في إمداد الناشرين من كل أنحاء العالم بالمهارات التي تضمن خدمة هذا القطاع بما يستحقه.