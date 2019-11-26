“الشاعر” يفوز بمنصب نائب رئيس الإتحاد الدولي للكيك بوكسينج

عمان – الغد – فاز رئيس الاتحاد الأردني للكيك بوكسينج، الدكتور باسل الشاعر، مساء أمس الإثنين، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج عن القارة الآسيوية.

وجاء فوز “الشاعر” بمنصبه الجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، والذي جرى مساء اليوم في مدينة أنتاليا التركية بالتزامن مع بطولة العالم، والتي تنطلق الثلاثاء.

ويمثل الأردن في بطولة العالم للكيك بوكسينج كل من اللاعبين، أسلوب full contact : محيي الدين أسامة (وزن 60 كغم) وعدي أبو حصوة (وزن 63.5 كغم) وموسى محمد علي (وزن 67 كغم) وخالد أبو غلوس (وزن 71 كغم) ومهند غسان (وزن 75 كغم) ومحمود فرحان (وزن 57 كغم) وعلي أحمد خلف (وزن 81 كغم) وابراهيم الشطناوي (وزن 86 كغم) وأحمد الحسنات (وزن 91 كغم).

فيما سيمثل منتخبنا ضمن اسلوب light contact كل من اللاعبين، مهند عفانة وزن 69 كغم ومحمد وصفي وزن 74 كغم، حيث كان المدير الفني لمنتخباتنا الوطنية للكيك بوكسينج ، عيسى أبو نصار ، قد أشار إلى أن معنويات اللاعبين عالية ويتطلعون إلى تسجيل أفضل النتائج والصعود إلى منصات التتويج وتكرار إنجاز عدي أبو حصوة، والذي نال ميداليتين ذهبيتين في النسختين الأخيريتين من البطولة.