الشافعي والقهوجي يحتلان المركز السادس بـ “الجلة”.. والمشاركة الأردنية تتواصل

بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لذوي الإعاقة



بلال الغلاييني موفد اتحاد الاعلام الرياضي

دبي – حل لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الإعاقة نبيل الشافعي بالمركز السادس على لائحة الترتيب العام لمسابقة دفع الكرة الحديدية (الجلة) للفئة 11 (الوقوف)، في بطولة فزاع الدولية، وذلك خلال المنافسات التي جرت اليوم (الخميس) على ميدان نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث سجل الشافعي مسافة 9.95، فيما جاء بالمركز الأول الإيراني مهدي محمد الذي سجل مسافة 13.89م، وجاء بالمركز الثاني الروسي اغور باسكووف الذي سجل مسافة 12.57م، وحل بالمركز الثالث السوري علي اسعد الذي سجل مسافة 12.24، ثم جاء بالمركز الرابع الأوزبكي فاروكجون الذي سجل مسافة 12.21م، وجاء بالمركز الخامس الفلندي بيتري بيلستو الذي سجل مسافة 11.02م.

وبذات الترتيب (السادس) وبذات المسابقة ايضا جاء لاعب المنتخب الوطني عبد الله القهوجي في الفئة (46)، عندما سجل مسافة 11.18م، فيما جاء بالمركز الأول الليتواني اندريوس الذي سجل مسافة 14.74م، وحل بالمركز الثاني الكازاخستاني رافييل الذي سجل مسافة 14.53م، ثم جاء بالمركز الثالث الهندي ياسر محمد الذي سجل مسافة 14.26م، ثم جاء بالمركز الرابع الهندي مونور بورجار الذي سجل مسافة 13.43م، تبعه بالمركز الخامس التركي حمزة دوغان الذي سجل مسافة 12.53م.

ويخوض مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني المسابقات المقررة يوم غد (الجمعة)، حيث يشارك اللاعب حسام الخطيب في مسابقة رمي الرمح (الجلوس)، وضمن الفئة (56-57)، والتي تشهد مشاركة 14 لاعبا من دول سورية وكينيا ومصر والإمارات وليتوانيا وسلوفاكيا والكاميرون ومصر واذربيجان وتايلاند ، ويشارك اللاعب أيمن الجبور أيمن الجبور في مسابقة دفع الكرة الحديدية (الوقوف) ضمن الفئة (35-36)، والتي يشارك فيها 12 لاعبا من دول روسيا والإمارات وكازاخستان والهند وإيران ومولوفا وأزوبكستان وإيران وأذربيجان.

وتتواصل المشاركة

ويظهر نبيل مقابلة في مسابقة الجري لمسافة 1500 متر ضمن الفئة (12-13)، التي تشهد مشاركة 3 لاعبين من كينيا ولاعب من بيلاروسيا، إلى جانب مقابلة.

ويظهر حامل الميدالية الذهبية لبطولة العالم 2019 أحمد الهندي في مسابقة دفع الكرة الحديدية (الجلة) ضمن الفئة (34)، التي تضم 13 لاعبا من قيرغيزستان والكاكيرون والإمارات وإيران وليتوانيا وروسيا والمغرب وكولومبيا، حيث يسعى الهندي إلى تسجيل رقما جديدا يؤكد أحقيته بلقب بطولة العالم، وتأهله إلى بارالمبيك طوكيو.

ويعود اللاعب عبدالله الشافعي ليشارك في مسابقة رمي القرص، والحال ينطبق على اللاعب حسام الخطيب الذي يعود ليشارك في مسابقة دفع الكرة الحديدية (الجلة) (السبت) المقبل.

عزاء واجب

قدم رئيس اللجنة البارالمبية رئيس الوفد د. حسين أبو الرز التعازي إلى المشرف الفني والإداري جاسر نويران، الذي تلقى أول من أمس نبأ وفاة شقيقته وهو مشارك ضمن الوفد في البطولة، حيث أعرب أبو الرز عن تعازي أسرة اللجنة البارالمبية والوفد المشارك في بطولة فزاع الدولة عن بالغ التعازي إلى نويران، مثلما قدمت أمين عام اللجنة مها البرغوثي وجميع اعضاء الوفد التعازي إلى نويران.

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