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“الشامي للعيون يعلن عن وصول الجهاز الأحدث من نوعه في الأردن “

منذ ساعة واحدة

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الشامي للعيون التقنية الأحدث لطب وجراحة العيون – تأسس “الشامي للعيون” عام 2008 و يعمل حاليا في ثلاثة مواقع في المملكة (عمان، اربد و الزرقاء) و بشكل جماعي يتم إدارة عياداته بواسطة 16 من أطباء العيون، و17 من الأخصائيين في علوم البصريات و145 من الأخصائيين في مجالات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى موظفي الإدارة و موظفي الدعم اللوجستي والفني.

يجهز “الشامي للعيون” بأحدث الأجهزة وأدق الأدوات التكنولوجية التشخيصية والجراحية في طب وجراحة العيون و يسعده أن يعلن عن وصول الجهاز الألماني الأحدث من نوعه لاجراء عمليات تصحيح النظر بالليزك Schwind Amaris 1050RS ، من ميزات هذا الجهاز
• السرعة الخيالية (2.5 ثانية / 1 درجة ضعف)
• تتبع العين بسبع اتجاهات 7D
• دون لمس العين بتاتاً
• دون ألم
• التعافي الأسرع على الاطلاق
يتميز الشامي للعيون بالرعاية الصحية للمرضى وهي أسمى غاياته انطلاقاً من ذلك يقوم بتطوير خدماته باستمرار لتلبية احتياجات المرضى ومواكبة التقدم التكنولوجي، مما يضمن زيادة وصول المرضى الى الرعاية التي تمتاز بالجودة. وتشمل خدمات الشامي للعيون بفروعه
• وحدة تصحيح النظر
• وحدة القرنية
• وحدة الشبكية والجسم الزجاجي
• وحدة الماء الأبيض
• وحدة عيون الأطفال
• وحدة تجميل العيون
• وحدة ارتفاع ضفط العين
• وحدة العناية ما بعد العمليات

و لا ننسى ذكر أكاديمية الشامي التى تعنى بشكل عام و بشكل خاص أطباء العيون المتواجين في الشامي للعيون من خلال متابعة أحدث ما توصل اليه العلم في طب وجراحة العيون و حضور كافة المؤتمرات الطبية العالمية العامة و حضور ورشات العمل الجراحية في العالم.

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