الشباب العربي متروك لمصيره

إسرائيل هيوم

بقلم: ايال زيسر

كان يخيل للحظة أن الربيع العربي حل، بتأخير أكثر من عقد على رام الله أيضا. فآلاف الشبان خرجوا الأسبوع الماضي الى الشوارع، اصطدموا برجال أمن السلطة الفلسطينية ودعوا الى رحيل رئيس السلطة أبو مازن، وإسقاط نظامه، بالضبط مثلما فعلت جموع الشبان قبل عقد في شوارع القاهرة وتونس.

عود الثقاب الذي أشعل نار الاحتجاج كان وفاة نزار بنات؛ أحد منتقدي السلطة الفلسطينية الأكثر حدة في أثناء اعتقاله على أيدي رجال أمن السلطة. ولكن بالنسبة للكثيرين، كان هذا هو القشة التي قسمت ظهر البعير وأدت الى نقطة الغليان في الإحباط والغضب بسبب قصورات السلطة الفلسطينية وبالأساس بسبب من يقف على رأسها.

غير أنه لا ينبغي التأثر كثيرا باحتجاج أبناء الجيل الشاب في الشارع الفلسطيني. فمثلما في كل مكان آخر في العالم العربي، الشبان يتظاهرون، يقاتلون، وبالأساس يدفعون الثمن بحياتهم، ولكن الثمار يقطفها آخرون، أبناء الجيل الأكبر الذين يواصلون السيطرة بيد عليا، في داخل العائلة ولكن أيضا في المجتمع وفي الدولة.

ما يثير الاهتمام بقدر لا يقل عن اندلاع الاحتجاج، هو عدم الاهتمام وعلى أي حال غياب كل رد فعل في إسرائيل وفي العالم على مقتل رجل المعارضة والناقد الحاد للسلطة، على أيدي رجال أمنها. يخيل أنه أيضا بالنسبة لمعظم الفلسطينيين، لم يرفع القتل شيئا ولم ينزله. فبعد كل شيء، فقدوا الاهتمام بل والأمل بمستقبل أفضل تحت السلطة أو حماس. الشبان الفلسطينيون يكافحون إذن إسرائيل ولكن أيضا كانوا سيعطون الكثير كي يصبحوا مواطنين فيها، مثلما يفعل عمليا عرب شرقي القدس.

كما أن أصدقاء الفلسطينيين ملأوا أفواههم بالمياه. تلك المنظمات أو الحكومات في الغرب -وبالمناسبة في إسرائيل أيضا- الذين يسارعون الى شجب إسرائيل على كل مس بالفلسطينيين. بالنسبة لهم، انتقاد إسرائيل مسموح به بل ومرغوب فيه. ولكن عندما تصل الأمور الى الحكام العرب، يكون الصمت واجبا. هكذا يدعم حزب “حداش” الرئيس السوري بشار الأسد الذي “ذبح قرابة نصف مليون من أبناء شعبه”. ومذكورة للجميع الزيارة الشهيرة التي قام بها النواب العرب لحاكم ليبيا معمر القذافي قبل اندلاع الثورة في البلاد. يخيل أن الفرضية الخفية هي أنه هكذا تجري الأمور في العالم العربي منذ الأزل، وينبغي بالتالي التسليم بهذا الواقع.

بعد بضعة أيام من وفاة نزار بنات، قتلت في حيفا ميسر عثمان أمام ناظر أطفالها. وكل خطيئتها أنها كانت تطلقت من زوجها. هذه المرة أيضا لم يسمع صوت النواب أو الزعماء المحليين العرب. فهؤلاء الزعماء يتعلقون بنظريات المؤامرة، التي تشرح العنف في المجتمع العربي وبعصابات الجريمة للعملاء مع المؤسسة الإسرائيلية، وبذلك يعفون أنفسهم من الحاجة للصراع ضدها.

نحن نعيش في منطقة مضطربة، اقتصاديا واجتماعيا، وفيها مجتمع تقليدي يقدس العنف كطريق حياة. الكثيرون في المجتمع العربي واعون للتحدي وبالأساس للفرص التي توفرها لهم الحياة في إسرائيل للخروج من دائرة العنف هذه، وهم من ينبغي العمل على تنميتهم.