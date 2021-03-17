“الشباب” تخاطب وزارة الصحة لاستملاك ملعب “حوارة” وإعادة تأهيله

مصطفى بالو

عمان- قال مستشار وزير الشباب للشؤون القانونية والأندية عماد الرفايعة، ان وزارة الشباب خاطبت المعنيين في وزارة الصحة، لاستملاك ملعب كلية نسيبة المازنية –كلية حوارة سابقا، وأروقته الرياضية، وإعادة تأهيله بالصورة التي تخدم عددا كبيرا من الأندية الرياضية والحركة الشبابية في إربد.

وحول طلب عدد من الأندية الممهور بتوقيع مدير شباب إربد د.محمد جرادات بهذا الخصوص، أجاب الرفايعة: “وصلنا قبل فترة خطاب لوزارة الشباب من قبل مدير شباب إربد د.محمد جرادات، ينقل مطالب عدد من الأندية الشبابية والرياضية في إربد، وفق زيارته الشخصية لملعب كلية نسيبة المازنية –حوارة سابقا-، والذي قدم تصورا كاملا في الموضوع، والأروقة سواء الملعب الترابي، الصالة متعددة الأغراض التي تحاذي الملعب، وقدما دراسة كاملة بهذا الخصوص إلى وزارة الشباب التي ننتظر منها الرد حيال ذلك”.

وتابع: “نجد ان مطلب الاندية الرياضية والحركة الشبابية في منطقة إربد، منطقي إلى حد كبير، حيث استجابت وزارة الشباب من خلال مديرية شباب إربد لندائها، ونمضي في الوزارة وفق الأطر القانونية والقنوات الرسمية، وما يهمنا في وزارة الشباب خدمة الحركة الشبابية والرياضية في جميع محافظات ومناطق المملكة، وتوفير أجواء مثالية للشباب في ممارسة هواياتهم وممارسة ميولاتهم الرياضية، والتي تصب في مصلحة الشباب والرياضة الوطنية”.

شطناوي: الهدف خدمة

شباب وأندية إربد

على صعيد متصل، رد رئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي على استفسارات “الغد”، قائلا:”نعود إلى ماضي ملعب كلية حوارة التربوية، الملعب الترابي الذي يحمل ذكريات مباريات تنافسية ملتهبة على مستوى كليات المجتمع في السبعينيات والثمانينيات، وبعد أن كان في عهدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحول فيما بعد إلى ملاك كلية نسيبة المازنية، وأصبح تابعا لوزارة الصحة، من دون استثماره حتى أصبح مهجورا، ويضاف إلى ذلك وجود صالة رياضية متعددة الأغراض بجانب الملعب، والتي أنشئت بمنحة من ألمانيا، واحتضنت منافسات الجامعات في كرة السلة، وكرة اليد، وبعد أن تأسست جامعة البلقاء، تحولت كلية حوارة سابقا إلى كلية نسيبة المازنية وأصبحت ضمن ملاك وزارة الصحة، ليعيش الملعب الترابي والصالة الرياضية في حالة إهمال لعدم استثمارهما في نشاطات رياضية تخدم المنطقة”.

وتابع:” وجدنا في الملعب الترابي والصالة الرياضية، والمرافق والمتنزهات التي تحويها المساحة الواسعة، أنها تحتاج إلى إعادة تأهيل، وبناء أسوار تفصلها عن الكلية، وصيانة البنية التحتية لهما، مثل زرع الملعب الترابي، وإعادة إحياء الصالة الرياضية متعددة الأغراض والملعب الترابي، لتخدم قطاعا واسعا من الاندية الرياضية والشباب في مدينة رياضية مصغرة، تخدم ما يزيد على 6 أندية و100 ألف نسمة في المنطقة، وما يقف عائقا هو نقل ملكيتها من وزارة الصحة إلى وزارة الشباب”.

وتابع: “وجد نداؤنا صدى واسعا لدى وزارة الشباب، وزار عدة وزراء شباب المنطقة تبعا لمطالبنا، وأعجبوا بفكرة إعادة تأهيل الملعب والصالة الرياضية والمرافق، وتجهيزها لخدمة أبناء المنطقة الكبيرة في إربد، وتابعنا الموضوع بشكل مكثف مؤخرا، واطلع مدير شباب اربد د. محمد جرادات برفقة فريق من المديرية، على الوضع العام لمرافق كلية نسيبة المازنية الرياضية، وعلى الفور زار الكلية قبل فترة وتمت مخاطبة وزير الشباب الحالي محمد سلامة النابلسي، ولقي الموضوع قبولا كبيرا في وزارة الشباب، حيث أكد المختصون أن استثمار ملعب الكلية الترابي، والصالة الرياضية والمرافق الموجودة حاليا في كلية نسيبة المازنية، يعتبر مغنما كبيرا للرياضة ويصب في خدمة الحركه الشبابية والرياضية في محافظة إربد، وما يهمنا نحن أبناء المنطقة الإسراع في تنفيذ المشروع الذي تنتظره المنطقة بفارغ الصبر، خاصة أننا تابعنا الموضوع لدى اكثر من جهة، ووصلنا مخاطبة وزارة الشباب لوزارة الصحة لنقل الملكية وتشييد المشروع الرياضي لخدمة أبناء إربد”.