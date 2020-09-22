الشباب تعلن شروط المسابقة بالملتقى الثالث للرياديين الشباب

عمان- أعلنت وزارة الشباب، على موقعها الإلكتروني، شروط التقديم في الملتقى الوطني الثالث للرياديين الشباب 2020.

واشترطت الوزارة على المشارك أن يكون ضمن فريق أو أفراد، وأعضاء الفريق من فئة الشباب دون سن 30 عاما، وان لا يكون المشروع قد فاز بأي تحد أو مسابقة أو جائزة محلية، وان يكون عمر المشروع أقل من سنة، وغير مسجل رسميا إلى الآن.

ويهدف الملتقى إلى توفير التمويل والدعم الفني لمشاريع ريادية صحية، لإيجاد حلول وطرق وأدوات مختلفة، لمعالجة المشاكل التي واجهت المجتمع الأردني والعالمي خلال الأزمات، بما يعزز المستوى الصحي الوطني.

ويشمل تقديم طلبات الاشتراك بالمتلقي، مجالات، الصحة النفسية، والأمراض المزمنة، والصحة الإنجابية، وانماط الحياة الصحية، بالاضافة الى الاجراءات الوقائية والتوعية المجتمعية، لافتا الى ان آخر موعد لتقديم طلب الاشتراك في 10 تشرين الأول المقبل.

وبينت الوزارة انه بعد تأهل 9 مشاريع لفعاليات الملتقى النهائية، ستمنح جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بقيمة تصل إلى 12 الف دينار، بالاضافة الى تدريبات متخصصة ومتقدمة، وتشبيك الفائزين مع جهات حاضنة لمشاريعهم.-(بترا)