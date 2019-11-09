“الشباب” يختتم مشوار التصفيات بلقاء البحرين

عمان- الغد– يختتم منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، بلقاء المنتخب البحريني، عند الساعة 6 من مساء اليوم على ستاد خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة، مشاركته ضمن المجموعة الخامسة بالتصفيات الآسيوية، فيما تلتقي بوتان مع بنغلاديش عند الثالثة والربع عصرا. وينص نظام التأهل في النهائيات الآسيوية إلى تأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ11. في التصفيات، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني من بين هذه المجموعات، إلى جانب المستضيف منتخب أوزبكستان، الذي سيستضيف النهائيات تشرين الأول (أكتوبر) 2020.

ويبلغ رصيد المنتخب 4 نقاط في المركز الثاني، بعد فوز على بوتان 3-0 وتعادل مع بنغلادش 1-1، بينما يتصدر المنتخب البحريني المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزين على بنغلادش 3-0 وبوتان 4-0.