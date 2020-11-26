الشباب يسعى لاقتناص صدارة مؤقتة للدوري السعودي

الرياض – يأمل الشباب الوصيف في الانقضاض مؤقتا على الصدارة، في ظل ارتباط الهلال بمباراته مع النصر في نهائي كأس الملك، عندما يواجه ضمك متذيل الترتيب اليوم في المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم. وتأجلت مبارتا الهلال مع الفتح وابها مع النصر، لارتباط الهلال والنصر بمباراة نهائي كأس الملك غدا السبت.

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال، في حين يحتل ضمك المركز الأخير بنقطة يتيمة.

على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، تبدو المواجهة على الورق من طرف واحد، في ظل تفوق الشباب من كل النواحي الفنية والعناصرية.

ويسعى الشباب الذي تنازل عن الصدارة بتعادله الاخير مع الاهلي، إلى استعادة نغمة الفوز، خصوصاً أن صفوفه ستشهد عودة النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا والبرتغالي فابيو مارتينيس اللذين ابعدتهما الإصابة عن المشاركة في المباراة الماضية .

وفي المقابل، يأمل ضمك في إيقاف مسلسل الهزائم التي أثرت على معنويات لاعبيه ووضعته في قاع الدوري. ويبحث الاتحاد عن فوزه الثاني عندما يستضيف القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، اذ يملك الاتحاد العاشر 6 نقاط والقادسية التاسع 7 نقاط. ورغم الأداء الجيد الذي قدمه الاتحاد في مباراته الأخيرة أمام الفيصلي إلا أن النتائج ما زالت دون المأمول، ويتطلع الفريق إلى استعادة ذاكرة الانتصارات وتحسين مركزه في سلم الترتيب، لاسيما أنه سيدخل المباراة بصفوف شبه مكتملة .

ويتطلع الاتفاق إلى استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات، عندما يحل ضيفا على التعاون. وتلقى الاتفاق ثلاث خسارات متتالية اعادته للمركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

وبعد البداية القوية للاتفاق التي تربع من خلالها على الصدارة، عاد وخسر مباراتين أمام أبها والهلال، قبل ان يخسر امام الفتح برباعية نظيفة.

وقدم خالد العطوي مدرب الاتفاق اعتذاره لجمهور ناديه ومجلس إدارته على الخسارة برباعية امام الفتح، واعداً بتعويض الإخفاق خلال المباريات المقبلة وقال ان: “كرة القدم فيها بعض الأيام غير الجيدة، ومررنا بيوم سيئ لنا في كرة القدم”. وأضاف “غياب لاعبين بقيمة الجزائري رايس مبولحي والمغربي وليد أزارو أثر بالطبع على أداء الفريق، ولكن من المفترض أن العمل الجماعي يعوض غياب أي لاعب”.

فيما يسعى التعاون بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون إلى تعميق جراح الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة .

ويحتل التعاون المركز السابع برصيد 8 نقاط حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثليهما.

وظهر التعاون في مباراتيه الأخيرتين بمستوى رائع رغم ظروف الغيابات التي كان يعانيها، لكن اداء الفريق تراجع امام الوحدة رغم الفوز. وابدى كارتيرون استياءه من أداء لاعبي التعاون امام الوحدة ، بقوله: “كنت مستاء من الشوط الأول بالنسبة لأداء اللاعبين”. وتابع :”جعلنا المنافس يتحكم في مجريات اللقاء، الشوط الأول كان بطيئًا لدرجة أنني شعرت بالنعاس”.

وأضاف “أحاول خلق المنافسة بين اللاعبين، حتى نختار الأفضل من اجل المشاركة”.

وعلى النقيض من التعاون، فاجأ الوحدة عشاقه وجميع المتابعين بمستواه المتواضع في الجولات الماضية، حيث تجاوز القادسية في الجولة الأولى بشق الأنفس قبل أن يتلقى اربع هزائم متوالية كان آخرها أمام التعاون.

ويستضيف الفريق الاحمر الباطن الذي تعادل في مباراته الاخيرة امام القادسية. ويغيب عن الباطن المغربي يوسف الجبلي للايقاف بعد طرده بالبطاقة الحمراء في مباراة القادسية.

ويستضيف الأهلي الخامس الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ورغم احتلال الأهلي مركزاً مقبولا إلا أنه مازال بعيداً عن مستواه المعروف. فيما يعود اليه الحارس الدولي محمد العويس بعد تعافيه من الإصابة، إلى جانب الهداف السوري عمر السومة. – (أ ف ب)

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