“الشباب” يغادر إلى فلسطين للمشاركة ببطولة غرب آسيا

عمان-الغد- توجه وفد منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، الى فلسطين، أمس، للمشاركة في بطولة غرب آسيا الأولى.

وأنهى المنتخب تحضيراته في عمان، أول من أمس، من خلال التدريب الذي أقيم على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، واشتمل على العديد من الجوانب التكتيكية، ومن ثم مباراة داخلية مع منتخب الناشئين.

وأقيم المران، بتواجد 23 لاعبا، والذين تم اختيارهم من قبل الجهاز الفني للمشاركة في البطولة التي تقام بالفترة من 22 الى 30 آب (أغسطس) الحالي بمشاركة منتخبات الأردن، البحرين، الإمارات، قطر، العراق وفلسطين المستضيفة.

وتضم البعثة المدرب بلال اللحام، المدير الإداري شفيق عويس، المدرب غياث التميمي، مدرب حراس المرمى عمر الكسواني، مدرب اللياقة مظفر معمر، المسؤول الإعلامي حسام الخوالدة، الدكتور نزار بشتاوي، المعالج أشرف صقر، ومسؤول اللوازم محمد علاونة.

كما تضم اللاعبين: أحمد الجعيدي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد أبو سالم، ليث أبو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الأسعد، فيصل أبو شنب، عون المحارمة، عامر جاموس، مهند العرامشة، مهند سمرين، ثائر الديرباني، محمود الصلاج، سيف البشابشة، زيد الحياري، أويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد أبو طه، غازي جبر.

ورافق الوفد بسفره؛ الحكمان مراد الزواهرة وحمزة أبو عبيد، اللذان تم اختيارهما من قبل دائرة الحكام للمشاركة بإدارة مباريات الحدث.

يذكر أن ستاد فيصل الحسيني بالرام يحتضن مباريات البطولة؛ حيث ستوزع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، بحيث تنطلق اللقاءات الخميس 22 الحالي بمباراتين؛ الأولى عند الرابعة عصرا، والثانية 7 مساء.