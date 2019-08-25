الشباب يكسر عقدة الفتح بالدوري السعودي

الرياض – وضع الشباب حداً لتفوق الفتح في المواجهات الأخيرة وتغلب عليه 2-1 السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الشباب بهدفين سجلهما الكولومبي دانيلو اسبريليا في الدقيقة (1) والأرجنتيني كريستيان غوانكا عند الدقيقة (49 من ركلة جزاء)، وقلص الفتح النتيجة بواسطة المغربي مروان سعدان في الدقيقة (90 من ركلة جزاء).

وفي مباراة ثانية، خيم التعادل السلبي على “دربي سدير” الذي جمع الفيصلي والفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث حصد الاتفاق 3 نقاط مستحقة إثر فوزه على الوحدة 2-0 سجلهما فواز الطريس بالدقيقة (57) والتونسي نعيم السليتي عند الدقيقة (90+6) على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. (أ ف ب)