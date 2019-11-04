“الشباب” يُباشر تدريباته في البحرين استعدادا لمواجهة بوتان آسيويا

عمان – الغد – باشر منتخب الشباب تحت 19 عاما لكرة القدم، مساء أمس الاحد، تدريباته في مدينة المنامة البحرينية، بقيادة المدرب بلال اللحام، استعداداً لخوض اولى مواجهاته بالتصفيات الآسيوية امام بوتان عند الساعة 3:15 عصر يوم الأربعاء الموافق 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

ووصل وفد المنتخب الى مقر اقامته مساء الأحد، واجرى تدريباً خفيفا على ملاعب الاتحاد البحريني التدريبية في وقت متأخر، اشتمل على تدريبات اطالة العضلات والجري، على أن يواصل تدريباته عصر الاثنين، استعداداً للتصفيات الآسيوية.

وجرت الحصة بتواجد كافة اللاعبين، وهم: أحمد الجعيدي، أصيل الصياحين، اسامة الكواملة، دانيال عفانة، محمد أبو سالم، ليث أبو رحال، جعفر النجار، معتصم الجعبري، صهيب الأسعد، فيصل أبو شنب، براء عطية، احمد العقرباوي، عون المحارمة، رزق بني هاني، غازي جبر، مهند العرامشة، مهند سمرين، سيف البشابشة، أويس العبادي، وسيم ريالات، محمد عادل، محمد أبو طه، عمار فتح الله.

يذكر ان المنتخب يلتقي بنغلاديش بالجولة الثانية عند الساعة 3:15 عصراً يوم 8 من الشهر الحالي، ويختتم مشاركته بمواجهة المستضيف البحرين عند السادسة مساء 10، على ستاد خليفة.

ويتأهل إلى النهائيات التي ستقام في اوزبكستان تشرين الأول (اكتوبر) للعام 2020، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني.