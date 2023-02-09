الشباك يستجيب لطلبات سارة نتنياهو

هآرتس

بقلم: ميخال هاوزر طوف

زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، طلبت من الدولة أن تمول اعمال صيانة في بيت العائلة الخاص في قيصاريا، حتى قبل أن يتولى بنيامين نتنياهو المنصب، رغم أن الطلبات لم تنبع من احتياجات أمنية إلا أن عددا منها نقل عبر جهاز الشباك، وواحد منها حتى عن طريق رئيس الجهاز رونين بار. شخصيات رفيعة في مكتب رئيس الحكومة، التي رفضت طلبات سارة نتنياهو، اضطرت الى ترك المكتب خلال فترة قصيرة.

حسب اقوال مصادر مطلعة على الامر فان سارة نتنياهو توجهت الى عدد من رجال الشباك بمستويات مختلفة وطلبت أن يقدموا بدلا منها طلبا لاستبدال اباجور في البيت في قيصاريا. الطلب نقل في النهاية الى مكتب رئيس الحكومة عبر مكتب رئيس الجهاز. رجال المكتب الذين توجهوا الى الجهاز وسألوا هل هناك مبرر أمني للتصليح تمت اجابتهم بالسلب، وبعد ذلك سحب الشباك الطلب.

سارة نتنياهو وجهت لجهات مختلفة في الشباك طلبات اخرى منها أن تمول الدولة إصلاح السور حول البيت وتغيير اضاءة الحديقة وشراء ست “بطاريات تسخين”. نتنياهو حاولت اعتبار هذه الطلبات طلبات امنية وقالت، ضمن امور اخرى، بأن استبدال الاضاءة هو أمر حيوي لحماية البيت. فحص الطلبات اظهر بأن هذا الادعاء غير صحيح. وبدلا من ذلك تقرر تزويد رجال الحماية بمصابيح.

اضافة الى ذلك، في يوم أداء الحكومة لليمين، نقلت نتنياهو لمكتب رئيس الحكومة قائمة مشتريات “لاحتياجات يوم السبت” بآلاف الشواقل، التي اعتبرتها مصادر في المكتب طلبات استثنائية جدا. هذه الاحتياجات تم ارسالها الى بيت العائلة الخاص، وفي اليوم التالي قالت سارة نتنياهو بأنها نفدت وطلبت القيام بشراء آخر بنفس المبلغ.

حسب مصادر مطلعة على الأمر فان زوجة رئيس الحكومة تستخدم ايضا شقة مجاورة للمقر الرسمي لرئيس الحكومة، التي تمر الآن بعملية ترميم. قبل فترة غير بعيدة استخدم رئيس الحكومة السابق يئير لبيد وزوجته هذه الشقة. رغم أنه يوجد لعائلة نتنياهو بيت خاص في القدس إلا أن رئيس الحكومة طلب الاستمرار في عقد الجلسات في الشقة. ولكن حسب اقوال هذه المصادر فان من يوجد فيها بالفعل هي سارة نتنياهو، التي طلبت حتى أن تشتري الدولة لها ثلاث طاولات تجميل. مصادر قانونية رفضت هذا الطلب.

من كان يجب عليه الحسم في طلب سارة نتنياهو هو نائب مدير عام مكتب رئيس الحكومة، بن ميوست الذي اختير لهذا المنصب عن طريق منافسة جرت في فترة نفتالي بينيت، رفض عدة طلبات، وبعد ذلك سحبت منه معظم صلاحياته. قبل ثلاثة اسابيع قدم استقالته، وحسب مصادر في المكتب كان ذلك بسبب أنه فهم بأن الزوجين نتنياهو لا يريدان استمراره في هذا المنصب وأنهما يخططان لافراغ هذه الوظيفة من المضمون.

ميوست كان المسؤول عن قسم الأمن في المكتب، الذي كان يترأسه الون حلوه، الذي يعتبر مقرب جدا من رئيس الحكومة وزوجته. حلوه اقيل في اعقاب اخفاقات في وظيفته، لكن كما كشفت “هآرتس” فان عملية الاقالة تم تجميدها بناء على طلب من بنيامين نتنياهو في اليوم الذي تسلم فيه منصبه. قسم آخر كان ميوست مسؤول عنه هو قسم الميزانيات والمشاريع برئاسة دروريت شتاينمتس، التي هي ايضا مقربة من الزوجين نتنياهو. الآن هيئة خدمات الدولة تفحص في هذه الاثناء ادعاءات بوجود خلل في عملها. المسؤولية عن القسمين تم سحبها من ميوست عندما تسلم نتنياهو منصبه.

مؤخرا تمت اقالة ايضا نائبة المحاسب في مكتب رئيس الحكومة، هيلا رفني، التي تم توكيلها لمعالجة طلبات الزوجين نتنياهو وهي لم تصادق على جزء كبير منها. من قام بنقل رفني من منصبها هو المحاسب العام في وزارة المالية، يهلي روتنبرغ. وحسب مصادر مطلعة فان الزوجين نتنياهو هما اللذان طلبا اقالتها.

ردا على توجه “هآرتس” لعائلة نتنياهو فقد تم نقل رد على لسان الليكود جاء فيه: “ذروة جديدة من النفاق والخجل. بدلا من التحقيق في لماذا بينيت رمم بيته الخاص بخمسين مليون شيكل، وبدلا من السؤال لماذا لبيد وبينيت لم يقوما بترميم المقر الرسمي في بلفور خلال سنة ونصف وتركاه مدمرا، أنتم تقومون بنشر مقال مليء بالاكاذيب والتلفيق والتشهير عن أباجور نافذة وطعام لرئيس الحكومة. يجب عليكم الخجل”. حسب علمنا، الادعاء حول تكلفة الترميم في بيت بينيت لا أساس له.

من الشباك جاء الرد: “نحن لا نتطرق الى ترتيبات الحماسة والحوار الداخلي بين المكاتب”.

وزارة المالية قالت في ردها: “هيلا رفني هي نائبة محاسب مهنية ومقدرة. بطبيعة الحال يجري تناوب بين حين وآخر بين مجالات المعالجة المختلفة بين النواب في الوزارة. هيلا تقوم بعملها على افضل وجه. نحن لا ننوي التعامل مع شائعات”.

مكتب رئيس الحكومة لم يرد على المقال.