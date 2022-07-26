الشبلي من “عمان العربية” يساهم بتدريب طلبة مدارس على تأسيس “شركتهم الخاصة”

برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والذي انتدب عنه وزير الشباب محمد النابلسي، تم عقد فعاليات المؤتمر العربي الثامن لأبحاث الموهبة والتفوق الذي نظمته المؤسسة الدولية للشباب والتنمية بالتعاون مع الجامعة الأردنية تحت شعار “الدافعية في المجتمع المعرفي”.

ومندوبا عن رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان شارك الدكتور رامي الهنانده مدير مركز الإبداع والاعمال الريادية في فعاليات المؤتمر كما تم اختيار الهنانده ليكون عضواً في لجنة صياغة توصيات المؤتمر والتي يقودها معالي عزت جرادات ومعالي ابراهيم بدران ومعالي المهندس صخر دودين ومدير عام مدارس الجامعة وكان من أبرز التوصيات أن تتبنى العملية التعليمية بالإبداع والابتكار وريادة الأعمال.

وأن يتم تقييم الجامعات بناء على قدرتها على توظيف طلبتها الخريجين عن طريق موائمة البرامج التعليمية ومتطلبات العصر.

ويأتي المؤتمر تحقيقا للتوجه نحو تصويب العملية التعليمية وإجراء البحوث التي من شأنها أن تثري القطاع التعليمي بالمزيد من المعلومات مما سيسهم في تطوير المخرجات التعليمية سواء على مستوى المدرسة أو على المستوى الجامعي.