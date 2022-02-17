الشبول: الحكومة ماضية بتطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه

حمزة دعنا- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الحكومة بدءا من شهر آذار/ مارس المقبل، ستفتح باب التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده وزير الصحة فراس الهواري ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، عصر اليوم الخميس، في رئاسة الوزراء، لإعلان بعض الإجراءات التخفيفية المتعلقة بوباء كورونا.

وأكد الشبول أن الحكومة ماضية بتطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة باسمه؛ تحسبا لموجة جديدة من وباء كورونا يجب التعامل معها بكفاءة، وهذا متوقع في كل دول العالم، ومن أجل دعم القطاعات الأكثر تضررا والحفاظ على موظفيها، وبهدف الاستمرار في الإجراءات الضرورية لضمان التطعيم في كل أنحاء المملكة.