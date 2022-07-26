الشبول لـ”الغد”: ما يتم تداوله حول أسعار المحروقات غير صحيح

عماد العجلوني- أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول حقيقة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الاخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة رفع اسعار المحروقات مجددا بعد انتهاء ما تم الإعلان عنه سابقا من وجود 4 رفعات متتالية على المحروقات.

وقال الشبول في تصريح لـ”الغد” إن ما يتم تداوله على لسانه غير صحيح ولم تصرح به الحكومة قطعا موضحا أن اسعار المحروقات نهاية الشهر الحالي ستشهد الارتفاع الثاني وليس الرابع على المحروقات.

ولفت إلى أنه لم يتم الإعلان عن وجود أي ارتفاع لاسعار المحروقات في الفترة القادمة من العام الحالي بعد انتهاء الرفعات المقررة سابقا بسبب أن الاسعار تخضع للتقييم بشكل مستمر وتستند للأسعار العالمية سواء صعودا أو هبوطا.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل قد تداولوا الحديث عن نية الحكومة رفع اسعار المحروقات بعد الانتهاء من الرفعة الرابعة الأمر الذي نفته الحكومة.