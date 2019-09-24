الشبول والقبيلات والشنيكات ينسحبون من “مسابقة مدير بترا”

عمان- الغد- أعلن الزملاء الصحفيون خالد الشبول وسليمان القبيلات وعمر الشنيكات انسحابهم من “مسابقة” مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا).

وتاليا نص بيان أصدره الزملاء اليوم الثلاثاء:

أخطأت الحكومة حينما حولت موقع المدير العام في منبري الاعلام الرسمي (وكالة الانباء الاردنية “بترا” ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون) لجائزتين مطروحتين لعشرات المتنافسين، دون النظر لحساسية وخطورة هذين الموقعين وتأثيرهما الفارق على مصالح الدولة الاردنية وامنها الوطني. فضلا عن ضرورة امتلاك ناصية المهنة، وهو الامر الذي لن تخرج به هذه “المسابقة” على الأرجح.

فبدعة المسابقة لهذين الموقعين مفرطي الحساسية، التي لم يسبقنا اليها احد في العالم، جعلتنا نحن الثلاثة من ابناء وكالة (بترا)، مدير التحرير خالد الشبول ومدير الصحافة المتخصصة سليمان قبيلات ومدير المعلومات والاعلام الالكتروني عمر شنيكات، ممن انطبقت عليهم الشروط لخوض مزاد منافسة إشغال موقع مدير عام الوكالة، نعيد النظر بمبدأ المشاركة فيها، بعدما تكرست قناعة عامة بأنها لاتعدو أكثر من تمثيلية والانسحاب منها.