الشبول يتفقد مستشفى زايد والمراكز الصحية بالعقبة

تفقد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، اليوم الاثنين، أول أيام عيد الفطر السعيد، المراكز الصحية ومستشفى زايد الميداني في مدينة العقبة.

واطلع الشبول على الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز الصحية بالعقبة والقويرة والريشة ورحمة وقريقرة، كذلك في مستشفى الشيخ زايد الميداني في العقبة، والتقى الكوادر المناوبة فيها خلال عطلة العيد.

كما التقى الشبول رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو وأعضاء المجلس، بحضور مدير مديرية صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات، وبحث معهم الواقع الصحي في المحافظة وخطة الوزارة المستقبلية للمستشفى الميداني.

وطالب عمرو بإلابقاء على المستشفى الميداني وتحويلة إلى مركز طوارئ متقدم يضم العديد من الإختصاصات، مشيرا إلى أهميته للمحافظة لما له من أثر في تخفيف الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري، لافتا إلى معاناة أبناء محافظة العقبة القادمين من الأطراف وسكان مدينة العقبة من الإنتظار والمواعيد الطبية المؤجله لفترات طويلة.

وأكد أهمية تشغيل مستشفى زايد الميداني وإعادة النظر في قرار إغلاقه المؤقت، مشيرا إلى أنه مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفيه كوادر طبية مدربة، داعيا إلى ضرورة إستغلاله بالشكل الأمثل ليكون جزءا من تطوير الخدمات الصحية في المحافظة.

واقترح عمرو تشغيل جزء من المستشفى كمركز طوارئ وعيادات خارجية لحين البت النهائي بقرار إغلاقة، منوها إلى أن هناك مطالبات شعبية منذ سنوات لإنشاء مستشفى حكومي وتم تخصيص قطعة أرض لهذا الغرض.

وعرض نائب رئيس مجلس المحافظة علي أبو خليل، حجم الدعم المقدم لمديرية صحة محافظة العقبة لهذا العام لتجويد الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من خلال بناء مراكز صحية جديده وأجهزه طبية، مطالبا بإعادة تأهيل وصيانة المراكز الصحية في منطقة وادي عربة ولواء القويره وضرورة تزويدها بالكوادر والمعدات اللازمة.

كما بحث الشبول مع محافظ العقبة محمد الرفايعة خطط المديرية والتأكد من توفر وكفاية المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية ومخزون الأكسجين خلال أيام العيد.

وأبدى الشبول والفريق المرافق أرتياحه لواقع الخدمات الصحية المقدمة في محافظة العقبة والإجراءات المعمول بها للتعامل مع أي طارئ. -(بترا)