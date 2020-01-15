الشبيب :تشكيل لجنة عليا لدراسة اتفاقية الغاز

محمود الطراونة

عمان – قدم النائب حابس الشبيب في كلمة له اليوم الأربعاء خلال مناقشات الموازنة مقترحا بأن يتم تشكيل لجنة وطنية عليا تقوم بدراسة اتفاقية الغاز وكافة الاتفاقيات المعقودة بين الأردن والجهات الأخرى.

وطالب الشبيب بأن تضم اللجنة تضم كافة السلطات في المملكة وخبراء في الاقتصاد والطاقة والقانون وعبر عن اعتقاده بأن الحكومة لا تصغي لمطالب النواب ولخطاباتهم”.

واتهم الشبيب الحكومة بأنها تهمش أبناء البادية الشمالي وتقصيهم عن مناصب الدولة والوظائف العليا”، مؤكدا أن لا أحد ينظر أحد لمطالبهم وحاجاتهم”.

وتساءل “ما الذي تريده الحكومة لتدرك مدى الجدية والخطورة في البادية كي تتحرك بأقصى درجات السرعة”.

وزاد “الحكومة لا زالت تنتهج ذات نهج الحكومات السابقة وتتغافل عن أهم حقائق اقتصاديات التنمية”.