الشجاعة “مفتاح ذهبي” لتغيير العادات السيئة

عمان- لقد فعلتها! لقد نجحت في مجال لم أتوقع نجاحه من قبل. أريد من الجميع أن يحتفل معي!

أتناول الآن وجبة العشاء بحلول الساعة الخامسة، ثم أغلق المطبخ. من كان يظن أن اليوم الذي سأصوم به لـ15 ساعة كان سيأتي؟ لقد وصلت إلى هذه المرحلة من الالتزام من أجل صحتي وراحة جسدي.

جهازي الهضمي يحصل أخيرًا على الراحة التي كان يحتاجها، والتي لم يتمكن من الحصول عليها بسبب سنوات من تناول أطعمة قد تبدو صحية، ولكنها فعليًا مليئة بالسعرات الحرارية. كنت أحاول التخلص من هذه العادة السيئة لسنوات عديدة؛ حاولت تجربة مضغ العلكة وشرب الشاي والمشي، ولكن كل المحاولات لم تنجح.

لم يفارقني اشتهاء جميع أنواع الوجبات الخفيفة في المساء. هذا لم يؤثر سلبًا على قراءة الميزان فحسب، بل كان يدفعني للجنون إذ كنت أستطيع الالتزام وتناول الأطعمة الصحية طوال النهار إلى أن تأتي فترة المساء.

نحن بحاجة إلى أن نتوقف، وأن ننظر إلى نوعية الطعام الذي نتناوله والوقت الذي نتناوله به. هناك أشخاص يستعملون أسلوب التجويع طوال النهار، ويتناولون الوجبات في أسوأ الأوقات، والبعض الآخر لا يهتمون ولا يفكرون بالأغذية غير الصحية التي يتناولونها، لأنهم منشغلون بأمور أخرى كأعمالهم وأسرهم ومدارسهم، والتوتر الذي تجلبه معها تحديات الحياة.

الشجاعة لتغيير عادة سيئة

نستطيع التغلب على العادات السيئة قبل أن تتغلب علينا. الكف عن فعل الأشياء غير المفيدة لنا ولأجسادنا يتطلب شجاعة كبيرة. يتطلب منا الأمر الشجاعة أن نقول “لا” لأنفسنا عندما تصرخ أجسامنا “نعم” لكل شيء نرغب في الانغماس به.

يتطلب الأمر الشجاعة لقول “نعم” لممارسة الرياضة عندما تصرخ أجسامنا “لا نستطيع”. يتطلب منا الشجاعة لقول “لا” للنادل عندما يجلب سلة الخبز. يتطلب منا الشجاعة صوم 15 ساعة في المساء والتركيز على شيء غير الطعام.

متبعو الحمية البائسون، لا يفتقدون الشجاعة، بل هم أكثر أشخاص أعرفهم شجاعة. الموضوع يتعلق بتوجيه الشجاعة نحو أشد الأمور حاجة لها. نحن كأشخاص متبعي حمية، نميل لأن نهتم بجميع أفراد أسرتنا ونتمتع بشجاعة الأسد عندما يتعلق الأمر بحماية أطفالنا وأزواجنا وأصدقائنا. ها قد حان الوقت للبدء في توجيه بعض الشجاعة لمساعدة أنفسنا.

التحقق من حاجاتنا

هذا الشهر، دعونا نركز على التحلي بالشجاعة والبدء في تغييرات مهمة في حياتنا. بالنسبة لي، يتعلق الأمر بتخصيص وقت لنفسي في فترة المساء للاهتمام بها حتى لا أقع في عادة تناول الطعام عند الملل. إذا احتجت إلى النوم، أحاول النوم مبكرًا. في حال أردت التواصل مع الناس، أتصل بأصدقائي أو بأمي بدلاً من الالتجاء للطعام. تحديد احتياجاتنا وتلبيتها أمر ضروري، وإلا سنفرط في تناول الطعام في سبيل ملء أوقاتنا وإشباع شهواتنا بطريقة خاطئة.

إذا كنتم مثلي وغير قادرين على تحديد احتياجاتكم بسبب قضاء سنوات عديدة في الاهتمام باحتياجات الآخرين، خذوا بعض الوقت للاعتناء بأنفسكم وبصحتكم، وتذكروا أننا لن نفيد أحباءنا، ولن نستطيع أن نلبي احتياجاتهم في الوقت الذي لا نعطي به اهتماما لاحتياجاتنا الخاصة. فكيف لنا أن نعطي ما لا نملكه؟ هيا بنا نستعيد السيطرة على حياتنا ونتغلب على العادات السيئة واحدة تلو الأخرى.

سونيا سلفيتي

مجلة “نكهات عائلية”