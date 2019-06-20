الشحاحدة: حققنا إنجازات عجزت عنها دول إمكانياتها عالية

السلط- قال وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة، ان الاردن حقق انجازات في قطاع الزراعة تشهد لها الكثير من الدول، مشيرا إلى ان ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة عجزت عنه دول ذات امكانيات عالية.

واكد الشحاحدة جلسة حوارية بعنوان “عشرون عاما من العطاء والانجاز” نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين فرع البلقاء امس، بمناسبة الاعياد الوطنية والذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي، بقاعة الاستقلال لبلدية السلط الكبرى، ان الرسالة التي يحملها المهندسون الزراعيون والتكنولوجيا الحديثة التي تم ادخالها الى القطاع الزراعي ساهمت في زيادة وجودة انتاج المحاصيل.

واضاف، ان وزارة الزراعة لن تتوانى عن حماية المنتج المحلي وحماية والقطاع الزراعي بالرغم من كل الضغوطات التي يعانيها ومنها ازمة اللجوء. من جهته، قال المهندس نذير ابو رمان في كلمة نقابة المهندسين الزراعيين فرع البلقاء، ان الاردن يواصل بقيادة جلاله الملك ممارسة دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان، ان الانجازات التي وصل اليها الاردن جعلت منه محط أنظار العالم، مؤكدا ان الاردن بالرغم من كل التحديات التي يواجهها مازال صلبا واقفا الى جانب اشقائه العرب ولم يتأخر يوما في تقديم ما هو في مصلحة الجميع.

واشار النائب السابق المحامي محمود الخرابشة، إلى ان الأردن تمكن بفضل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ومنذ تسمله سلطاته الدستورية من تحقيق مكانة رفيعة المستوى لدى جميع المحافل الاقليمية والدولية وذلك من خلال حكمة وخبرة جلالته وتلاحم الشعب الاردني بكافة اطيافه، مبينا ان الأردن تمكن بعهد جلالته من السير بالدولة الاردنية على المستوى الداخلي ببناء الانسان الاردني واعداد الاجيال لمواجهة تحديات العصر في مختلف المجالات.

واوضح وزير الاوقاف السابق الدكتور وائل عربيات، ان الاردن حافظ علي الهوية التاريخية للمقدسات الإسلامية من خلال عمليات الترميم التي يقوم بها للمباني دون العبث او تغيير معالمها، مشيرا الى المنجزات الدينية التي اطلقها جلالة الملك مبكرا مثل رسالة عمان لتوضيح الصورة الصحيحة للإسلام، موقنا ان العلم يقود الى الفكر والفكر يقود الى المبادرة وهذا ما تعود عليه الاردنيون في بحثهم الدائم عن التميز.

وافاد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات، بان القطاع الزراعي هو الرديف الحقيقي للاقتصاد بتوفيره المنتجات الزراعية، مشيرا إلى ان التطور الذي طرا على قطاع التكنولوجيا من معدات حديثة عمل على زياده وكفاءة الانتاج بالرغم من تقليص الرقعة الزراعية نتيجة زياده مساحات الاراضي داخل تنظيم البلديات.-(بترا)