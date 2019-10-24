عمان – الغد – أكد وزير الزراعة ووزير البيئة إبراهيم الشحاحدة على “عدم فتح باب الاستيراد للأغنام على حساب المنتج المحلي”.

وأضاف خلال لقاءه مربي الاغنام من كافة انحاء المملكة وبحضور النواب مرزوق الدعجه وسليمان الزبن وصوان الشرفات ومحاسن الشرعة، اليوم، أن “الحكومة انتهجت من خلال الوزارة وفي خضم العام الحالي برنامج واضح لدعم قطاع الثروة الحيوانية ومربي المواشي من خلال جملة من القرارات”.

وأوضح أن “البدايه كانت مع دعم الاعلاف وتخفيض ٤٠ دينارا من ثمن الشعير مرورا بتنظيم الاستيراد خلال شهر رمضان وعيد الاضحى بما يضمن عدم الاغراق ووفق اليات جاءت بالتوافق والشراكة مع مكونات القطاع وصولا الى فصل النخالة عن الشعير لدعم مربي الاغنام”.

ونوه الشحاحدة إلى ان “الصادرات حتى بداية الشهر الحالي بلغت ٥٩٦ الف رأس مقارنة بالعام الماضي لهذا الوقت فقد بلغت الصادرات طوال عام ٢٠١٨ بما لا يزيد ٢٩٠ الف راس”.

وقال ان “اثار الاجراءات والقرارات التي اتخذت قد ساهم في ارتفاع سعر حليب الابقار من ٢٢ قرش الى ٥٠ قرش وما يزيد وهذا سجل تعافي لقطاع الثروة الحيوانية خلال هذا العام”.

وبين الشحاحدة ان الوزارة “اوقفت التحصيل وجدولة القروض المتعثره للاقراض الزراعي من شهر تشرين اول الماضي دعما للمزارع وللنهوض بالقطاع الزراعي”.

وشدد على ان “الوزارة تعمل على تحديد الأرقام الحقيقية لتعداد الاغنام حماية لمربي المواشي وحصولهم على حقوقهم من الدعم والاهتمام حيث اكد على شمول كافة الاغنام بالقاحات ولكافة الامراض حيث وجه التعويضات البيئية للعمل على توفير اللقاحات والعمل على صيانة الحفائر والمضي في خدمة مربي المواشي في البادية”.