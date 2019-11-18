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الشحاحدة: سنزرع أراضي الباقورة والغمر بأشجار زيتون أردنية

منذ ساعة واحدة

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عبدالله ربيحات

عمان – أعلن وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة أن الوزارة ستزرع أراضي الباقورة والغمر، بأشجار زيتون أردنية، لتبدأ إنتاج الزيت منها خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف الشحاحدة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة، للإعلان عن فعاليات المعرض الوطني لزيت الزيتون والذي سيقام يوم 27 الشهر الحالي، أن الزيتون الأردني “عضوي”. وزاد “لن نسمح بتصدير أو استيراد نقطة زيت واحدة”، مؤكدا أن الوزارة “تقف بالمرصاد لمن يقوم بعمليات غش، وأن الفحوصات دقيقه بسبب إدخال أجهزة حديثه وستكرز ولاصق على العبوه يؤكد صحتها لأول مرة”.

وتوقع الشحاحدة انتاج 25 الف طن اعتبارا من العالم الحالي 2019،  لافتا إلى أن الوزراة تحمي المنتج المحلي بالتشارك بين التاجر والمزارع والمستهلك.

وأشار إلى أن البيع “سوف يكون مباشرة من المزارع الى المستهلك، ويستطيع المستهلك الفحص داخل المعرض مجانًا لتأكد من سلامة زيت زيتون الأردني”.

ويشتمل المهرجان، الذي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الحالي، على عقد حلقات إرشادية لتوعية رواد المهرجان ونقل رسائل إرشادية.

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