الشحاحدة: نسعى لتوحيد تسجيل مستلزمات الإنتاج وتسهيل دخولها لمصر

عمان – اكد وزير الزراعة ووزير البيئة ابراهيم الشحاحدة، خلال لقائه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري عز الدين ابوستيت، أمس، ضمن اختتام اعمال اللجنة الفنية الزراعية الاردنية المصرية، ان الوزارة تعمل وبتنسيق مع الاشقاء المصرين على توحيد اجراءات تسجيل مستلزمات الإنتاج والذي يقدر بـ120 مدخلا انتاجيا من منشأ اردني، وذلك لخلق حالة التوازن في الميزان التجاري الاردني المصري.

وأشار الشحاحدة الى استثمار كل الامكانات المتاحة للتعاون في المجال البحثي وتبادل الخبرات والارشاد الزراعي والتبادل التجاري، وذلك من خلال اشراك القطاع الخاص الذي كان حاضرا ضمن كافة اعمال اللجنة على مدى الايام الماضية.

وبين ان العلاقة الاردنية المصرية تمتاز بالعمق والتعاون وان الاردن مهتم دائما بدفع العلاقة مع العمق العربي وخاصة مصر التي تشكل للاردن الشقيقة الكبرى والرائدة في القطاع الزراعي .

من جهته، قال ابوستيت ان مصر تتطلع الى التعاون التجاري وتبادل الخبرات البحثية والعلمية والى تطوير العلاقة الاردنية المصرية للنهوض بالقطاع في كلا البلدين عبر ادامة عمل هذه اللجنة لتذليل التحديات، و”اننا نتوق الى استقبالكم العام القادم في مصر لاستكمال الاعمال المطلوبة لدفع التعاون المشترك”.

وكان قد عقد في عمان أمس اجتماع الدورة السادسة للجنة الفنية الاردنية المصرية الزراعية، بحضور الشحاحدة وابو ستيت.

وأكد الجانبان، في بيان صحفي، عمق العلاقة الاردنية المصرية والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، والعلاقة التاريخية التي تربط الشعب الاردني مع اشقائه المصريين.

واستعرضت اللجنة، مشاريع القرارات المرفوعة إليها من اجتماعات اللجنة الفنية برئاسة أمين عام وزارة الزراعة محمود الجمعاني

عن الجانب الأردني، وسعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية في وزارة الزراعة المصرية، والتي قامت ايضا بمراجعة قرارات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة مؤخرا.

كما ناقشت اللجنة موضوعات التسويق الزراعي والميزان التجارة وتسهيل انسياب السلع الزراعية والثروة النباتية والارشاد الزراعي والتدريب والثروة الحيوانية والحجر البيطري والزراعي -(بترا)