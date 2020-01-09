الشحاحدة يسلم ٢٦ معمل البان في مادبا

احمد الشوابكة

مادبا – قال وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة خلال زيارة محافظة مادبا اليوم الخميس إن محافظة مادبا تشكل لوزارة الزراعة محافظة زراعية بامتياز وذلك خلال جولة قام به الشحاحدة إلى مبنى محافظة مادبا حيث التقي محافظ مادبا الدكتور بلال النسور رئيس وأعضاء مجلس المحافظة حيث استمع إلى اهم المشاريع المنفذه بالتشارك مع مجلس المحافظة

ومن ثم قام الشحاحده بزيارة الى مديرية زراعة محافظة مادبا حيث التقي مجموعة من مربي الثروة الحيوانية والنباتيه وأكد الشحاحدة خلال اللقاء على الاستمرار في حماية المنتج المحلي والنهوض بالقطاع الزراعي وخاصة قطاع المواشي الذي سجل سابقة تصديرية وصلت إلى ٥٥٠ ألف رأس من الأغنام حتى نهاية ٢٠١٩ وقام الشحاحدة بتوزيع ٢٦ معمل أنتاجي على ٢٦ أسرة بقيمة ١٢٠٠ دينار من المواد التي تدعم تصنيع الالبان وذلك ضمن خطة الوزارة في برنامج التنمية الريفية وتمكين المرأة وتحت شعار الأسرة المنتجة جزء من الأمن الغذائي وبالتعاون مع مجلس المحافظة .

وقام الشحاحدة بزيارة لوء ذيبان حيث التقىء وايضا محطة الوالة الزراعية ولقاء المزارعين والاستماع لاهم المواضيع التي تهم القطاع الزراعي وايضا الاطلاع على أهم المشاريع والاحتجاجات والتطلعات حيث اكد على متابعة النهوض بقطاع المواشي من خلال فتح استيراد الاعلاف بما يدعم زيادة قيمة المنتج المحلي واضاف ان الوزارة مؤمنه بدور الاسرة الاردنية في التنمية وهذا ديدن العمل في صناعة اسرة منتجه تحقق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وبين الشحاحده ان الوزارة ماضيه في برنامج الحماية لزراعات النقص وصولا الى توسيع الزراعات ذات القيمه التصديرية .

فيما بين الشحاحدة خلال لقائه موظفي المديريات في زراعة مادبا وذيبان والواله علي الاستمرار في نهج التحديث والتاهيل لتلبية احتياجات الموظفين والنهوض بهم عبر اليات تضمن العدالة في تقيم الانجاز و في تقديم الخدمة للقطاع الزراعي وبما يحقق استراتيجيات النهضة والنمو للقطاع .