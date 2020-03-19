الشحاحدة ينقل مكتبه للسوق المركزي وسط مؤشرات انخفاض الأسعار

عمان- قال وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة إن كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة للسوق المركزي، تكفي الحاجة المحلية، وسط معطيات تؤكد هبوط الاسعار إلى ما دون الـ 40 بالمئة، معلنا انه اعتبارا من اليوم، سينقل مكتبه الى السوق لضمان انسياب المحاصيل وثبات اسعارها.

واطلع الوزير خلال تفقده السوق المركزي صباح اليوم الخميس، يرافقه اتحاد المزارعين ونقيب المهندسين الزراعين وعدد من النقباء والجمعيات الزراعية المختصة، على الكميات الواردة للسوق بعد قرار تسهيل نقل الخضار عبر المحافظات، بالاضافة الى ثبوت الاسعار حول معدلاتها.

واكد الشحاحدة، ان التهافت على شراء السلع والمواد الغذائية، قد يؤدي الى خلل في منظومة العرض والطلب ويضر في الاجراءات والخطة الخاصة باستدامة الانتاج.

من جهته، قال مدير السوق المركزي المهندس أنس محادين لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن كميات الأسعار التي وردت إلى السوق المركزي بلغت 2809 أطنان من الفواكه والخضار والورقيات، موضحا ان أسعار تلك المواد ضمن المعتاد وبعض السلع اقل سعرا مما كانت عليه مؤخرا .

وبلغ مجموع الخضار الواردة الى السوق اليوم، 2447 طنا، والفواكه 89 طنا، والورقيات 272 طنا. وبحسب النشرة اليومية لأسعار السوق المركزي، كانت أسعار بعض الخضار والفواكه والورقيات اليوم على النحو التالي، بندورة 40 قرشا، أسود عجمي 40 قرشا، بصل ناشف 50 قرشا، كوسا 65 قرشا، خيار 50 قرشا، بطاطا 40 قرشا، زهرة 50 قرشا، برتقال أبو صرة 65 قرشا، سبانخ 20 قرشا، فجل مع الورق 10 قروش.-(بترا)