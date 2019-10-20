الشحاحدة يوعز ببيع بذار القمح والشعير بأسعار مدعومة

الغد- أكد المهندس ابراهيم الشحاحده وزير الزراعة ووزير البيئة انه وبناءا على رؤية الحكومة الداعمة لمزارع المحاصيل الحقلية واتساع الرقعة الزراعية الخاصة بالقمح والشعير و المساهمة في الأمن الغذائي في المملكة وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لإستغلال اراضيهم فقد تم توجيه المؤسسة التعاونية الأردنيه بالبدء بعملية بيع بذار القمح والشعير للمزارعين من خلال محطات بيع البذار التابعه لها في اقاليم الجنوب والوسط والشمال إعتبارا” من الأثنين القادم الموافق 21/10/2019 وبأسعار مدعومة.

ويذكر الى أنه قد تم التنسيق ايضا” مع وزارة الزراعة حيث نوه الشحاحده الى انه سيتم تزويد بعض مديريات الزراعة في الأقاليم الثلاثة ببعض الكميات لبيعها تسهيلا” على المزارعين القاطنين في الأماكن البعيدة.

ونوه الشحاحده الى ان مشروع إكثار البذار الذي يدار من قبل اذرع وزارة الزراعة المركز الوطني للبحوث الزراعية لمؤسسة التعاونية الأردنية بالاضافة الى وزارة الصناعة والتجارة الى المساهمة في الأمن الغذائي في المملكة وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لإستغلال اراضيهم من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسب مما يؤدي الى زيادة المساحات المزروعة وزيادة في دخل الأسرة الريفية، إضافة الى توفير فرص عمل والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة وتقليل هجرة أبناء الريف الى المدينة والحد منها.

وتجدر الاشارة الى أن مديرية المشاريع والدعم الفني في المؤسسة تقوم ومن خلال محطاتها في الشمال والجنوب والوسط بتقديم الدعم الارشادي لمزارعي المحاصيل الحقلية في الأقاليم الثلاثة إضافة الى بيع البذار والشعير المغربل والمعقم والملائم لكل منطقة حسب الصنف المناسب لها بأسعار مدعومة والكشف على حقولهم قبل وبعد الزراعة ضمن آلية مشتركة من وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية وشراء الإنتاج بأسعار تفضيلية تحددها الحكومة.