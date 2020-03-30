الشحاحدة: 10 ملايين دينار قروض للمزارعين المتضررين

عبدالله الربيحات

عمان – قال وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاقراض الزراعي، إن المؤسسة ستقدم 10 ملايين دينار بفائدة تصل إلى الصفر.

وأضاف الشحاحدة أن القروض ستقدم لدعم المزارعين المتضررين من اجراءات مواجهة كورونا بفترة سماح تصل لخمس سنوات.

مشيرا إلى أن لجان حصر الاضرار مازالت تعمل على الاجراءات والحصر، وسيتم تفصيل الاجراءات وآلية الاقراض بعد انتهاء اللجنة من العمل.

واضاف الشحاحدة في تصريحات اعلامية عبر الهاتف مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية في محافظة اربد بحضور محافظ اربد رضوان العتوم ان الوزارة تعمل مع الجهات المعنية والمسؤولة على تسهيل الاجراءات المتصلة بديمومة انسياب السلع الغذائية بشروط صحية امنة.

واشار الشحاحدة الى انه لولا الاجراءات التي سبقت الازمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد والمتعلقة بحماية المنتج لفقدنا خسائر بالمليارات في القطاع الزراعي لكن اثبتنا ان الدولة الاردنية لديها القدرة على التكيف والمرونة بمواجهة التحديات والظروف الطارئة وهو ما ابقى لدينا مخزونا كافيا من الدواجن وبيض المائدة وكافة القطاعات الزراعية.

وفي معرض رده على استفسارات الصحفيين اكد الشحاحدة ان الدولة الاردنية بشكل عام والحكومة ووزارة الزراعة لن تقف مكتوفة الايدي لحماية مزارعنا الذي سيبقى في عيوننا جميعا وهو يستحق كل احترام وتقدير فهو صمام الامان لامننا الغذائي.

وفيما يتصل بتعويض المزراعين المتضررين من الاحوال اجوية التي سادت الممكلة في وقت سابق والحقت اضرارا بالمحاصيل الزراعية في وادي الاردن اوضح الشحاحدة ان لجان حصر الاضرار انهت عملها ويتم تقييمها نتائجها ليصار خلال اليومين القادمين اقرار الالية الافضل لتعويضهم.

واكد الشحاحدة ان وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لن تسمح باختراق وتجاوز السقوف السعرية، لافتا لى ان باب الاستيراد مفتوحا لمعالجةاي اختلالات في هذا الجانب او عدم كفاية المنتج المحلي لبعض الاصناف والمنتوجات الزراعية.

ولفت الشحاحدة الى ان الوزراة تعمل على تسهيل وصول المنتجات المستوردة لبعض الاصناف وهي اعدت منظومة تسهيلات متكاملة لها شريطة ان تكون هذه السلع امنة وصحية، مشيرا الى ان البضائع المستوردة عبر خط نويبع –العقبة سيصار الى تسهيل عملية دخولها حفاظا على قدرات المستورد الاردني وعدم تكبيده اي خسائر في اطار هذه المنظومة .

الى ذلك شهدت اسعار الخضار والفواكه في اسواق اربد انخفاضا لافتا لليوم الثاني على التوالي في معظم الاصناف الاساسية بعد استقبال سوق اربد المركزي اليوم لاكثر من 700 طن من الخضار والفواكه.

وبين نقيب تجار ومستوردي الخضار والفواكه في اربد المهندس محمد قنديل ان الاسعار شهدت استقرارا واضحا في معظم الاصناف باستثناء الجزر والباذنجان”الكلاسيك” والليمون.

وانخفض سعر كيلو البندورة المعلقة الى 25 قرش والارضية الى 18 قرش والاسود العجمي 30 قرش والكلاسيك 50 قرش والبطاطا الى 30 قرش والكوسا 55 قرش والزهرة 20 قرش والخيار 40 قرش فيما وصل سعر كيلو الجزر بالجملة الى دينار وفي محال التجزئة الى 130 وهو ما دعا تجار الى السماح باستيراد هذا الصنف.

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