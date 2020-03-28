الشحاحده: استدامة انسياب السلع الزراعية و4354 طن وارد الخضار والفواكه

عمان-الغد-اكد المهندس ابراهيم الشحاحده وزير الزراعة، على استدامة انسياب السلع الزراعية وبكميات كبيرة حيث بلغت كميات الخضار والفواكه الواردة للأسواق المركزية ما يلي سوق عمان المركزي ٢٩٨٥ طن وسوق العارضة ٤٢٠ طن وسوق اربد ٦٦٤ طن وسوق السلط ٨٠ وسوق الزرقاء ٢٠٥ طن و بمجموع إجمالي ٤٣٥٤طن

وتم انسياب ٣١١ طن من لحوم الدواجن الطازجة المبردة من ذبحيات المسالخ المرخصة ومسلخ أمانة عمان للدواجن ،

و ٧٠ طن من الدجاج المجمد المحلي والمستورد

تم انسياب ٦٥٠ طن من منتجات الألبان المحلية من مجمل الكمية المتوفرة والتي تزيد عن ٩٠٠ طن كون العديد من المحلات لم ترغب بعرض المزيد بعد أن تراجع الطلب في السوق خلال هذا اليوم.

تم انسياب ٨٣٠٠ صندوق من بيض المائدة اي ما يعادل ٣ مليون بيضة من مجمل الانتاج البالغ ٣.٣ مليون بيضه وضمن السقف الأعلى للاسعار وحسب وزن الطبق .

واكد الشحاحده على ان وزارة الزراعة تعمل على متابعة الاجراءات الارشادية للسلامة العامة والتي يتم متابعتها مع المزارعين في الحقول ومراكز التعبئة والتدريج وصولا للاسواق المركزية التي تبذل عدد من الجهات مجهود كبير لتطبيق اجراءات السلامة العامه .

وبين الشحاحده ان الوزارة تنفذ خطة استدامة للانتاج في كافة القطاعات للابقاء على السلعه الزراعية متوفرة بالجودة والكمية المناسبة .