الشرابي يعلن تفاصيل إبعاد الأردن عن مناصب “آسيوي الطاولة”

بلال الغلاييني

عمان – يعقد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة م. فواز الشرابي عند الساعة الثالثة من مساء يوم السبت المقبل في مقر الاتحاد بالعاصمة عمان، مؤتمرا صحافيا يكشف من خلاله تفاصيل المخطط لابعاد الأردن عن المناصب المهمة التي تحصل عليها الاتحاد الأردني لكرة الطاولة في السنوات الماضية وتعتبر الأولى في تاريخ اللعبة في الأردن، وهي مناصب (نائب رئيس الاتحاد عن منطقة غرب آسيا، ورئيس اتحاد غرب آسيا.

وتم تأسيس اتحاد غرب آسيا بالصفة الشرعية في العام 2016، وبمباركة اغلبية دول المنطقة، فيما تم اختيار الشرابي نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا في العام 2017 بعد النجاحات الكبيرة التي حققها اتحاد غرب أسيا في السنة الأولى من تأسيسه.

وينتظر أن يعلن الشرابي في المؤتمر الصحفي الذي يحضره الأمين العام للاتحاد اسامه الأسمر، والمدير التنفيذي للاتحاد عمر سعادة، عن كافة التفاصيل والوثائق الرسمية التي وصلت اتحاد غرب آسيا.

وفهم أن موقف الاتحاد الأردني لكرة الطاولة الذي يرأسه طارق الزعبي متضارب بين الرئاسة التي وقعت على الوثيقة الرسمية التي حطت على مكاتب “الغد” والتي حملت تواقيع عدد من ممثلي اتحادات دول غرب آسيا وهي: قطر وفلسطين والأردن وسورية والعراق وعمان والكويت، وتطالب اتحاد غرب آسيا بسحب الثقة من رئيسه الشرابي من خلال عقد اجتماع غير عادي، وبين الغالبية من الأعضاء التي تتمسك ببقاء الشرابي في منصبي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ورئيس اتحاد غرب آسيا، معتبرين أن هذين المنصبين هما للأردن ومن غير السهل التفريط بهما.

ويذكر أن العاصمة القطرية الدوحة استضافت اجتماع دول غرب آسيا الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي.

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