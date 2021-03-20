الشراكة الاقتصادية بين الأردن ومصر تحمل فرصا واعدة

عبدالرحمن الخوالدة

عمان- قبل أيام من انطلاق أعمال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية في دورتها التاسعة والعشرين اعتبر خبراء اقتصاديون ان توجه البلدين لعقد هذا الاجتماع تأكيد لمتانة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بينهما.

وبين الخبراء أن التعاون الاقتصادي مع مصر له أهمية كبيرة بالنسبة للأردن وقد يساعد تطوير هذا التعاون على تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني لما يتمتع به الاقتصاد المصري من مزايا عديدة.

ومن اهم هذه الميزات بحسب الخبراء السوق الاستهلاكي الكبير الذي قد يكون متنفسا اقتصاديا مهما لصادرات الأردنية إلى جانب قطاع الطاقة الذي تتوفر عليه مصر إذ أنه يمكن للأردن الاستفادة من علاقاته السياسية والاقتصادية المميزة مع مصر في توقيع اتفاقيات وعقود شراكة لتزود بالغاز المصري بأسعار منخفضة التكلفة وتدشين مشاريع ربط كهربائي بين البلدين وتوزيعها إلى دول الجوار التي تعاني مشاكل كبيرة في شبكاتها الكهربائية خاصة العراق ولبنان وسوريا.

وأوضح هؤلاء أن هناك فرصا زاخرة ومثمرة في قطاعات الزراعة والنقل والتكنولوجيا يمكن للبلدين الاستفادة منهما في حال التعاون بينهما إذ أن القطاع الزراعي المتطور الذي تتوفر عليه مصر وما لديها من تقنيات حديثة فيه قد يشكل بوابة لتحقيق الأمن الغذائي بين البلدين من خلال نقل تجارب هذا القطاع إلى الأردن وتدشين مشاريع استثمارية فيه تخدم البلدين إضافة إلى قطاع النقل بمختلف وسائله حيث ان التعاون بين البلدين في هذا القطاع قد يساعد على جعلهما مركزا إقليميا مهما للتبادل التجاري والسياحي وفي قطاعي التكنولوجيا والدواء فإن في التطور التكنولوجي لدى الاردن والصناعة الدوائية المتطورة فرصا زاخرة يمكن لمصر ااستفادة منها.

ودعوا إلى العمل لبناء مظلة للأمن الغذائي والدوائي بين البلدين وتدشين منطقة صناعية وتجارية حرة مشتركة في خليج العقبة والسويس والبدء بإنشاء شبكات ربط كهربائي لتزويد البلدان المجاورة.

وكانت انطلقت أمس السبت الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي ستلتئم يوم الأربعاء المقبل في دورتها التاسعة والعشرين.

ومن المنتظر أن تبحث هذه اللجنة التعاون في عدد من المجالات كالتجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل والمواصفات والمقاييس كما ستبحث هذه الاجتماعات في عددا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات هذه اللجنة العليا

وقال الخبير الاقتصادي جواد العناني ان الشراكة الاقتصادية بين الاردن ومصر مهمة وضرورية لكلا البلدين وهناك فرص زاخرة يمكن تحقيق الاستفادة الاقتصادية لكل منهما.

ودعا إلى العمل أولا على تنظيم وتوحيد الإجراءات الإدارية والتعامل بالمثل في ما يخص المصدرين الأردنيين الذين يواجهون بعض الصعوبات والعراقيل في تصدير صناعتهم مبينا أن العمل على إزالة هذه العوائق من شأنه أن ينعكس إيجابا على الصناعات الوطنية وحركة تصديرها لما تتوفر عليه مصر من سوق استهلاكي كبير إضافة إلى أهمية تنسيق وتنظيم طرق النقل بين البلدين بما يسهل التبادل التجاري والسياحي بينهما

ولفت العناني إلى أهمية القطاع الزراعي الذي تتوفر عليه مصر وبأنه يمكن أن يساعد الاردن على تطوير القطاع الزراعي وكذلك توقيع معاهدات تضمن استمرارية التبادل الزراعي وتلبية احتياجات البلدين من المنتوجات الزراعية والبدء في الشراكة لإنشاء مصانع خاصة بالمنتوجات الزراعية وهذا يمكن أن يساهم في تحقيق مبدأ الأمن الغذائي لكلا الطرفين

إلى ذلك قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة ان لكل من الاقتصادين الأردني والمصري مزايا تنافسية يمكن لكل طرف الاستفادة من الآخر فمصر بالنسبة للقطاع الصناعي الأردني سوق استهلاكي كبير يمكن ان تم استهدافه بشكل جيد ومعرفة احتياجاته ان يساعد في زيادة الصادرات الوطنية الأردنية كما ان قطاع الطاقة المصري قطاع حيوي وزاخر بالفرص التي يمكن من خلال تنفيذ اتفاقيات شراكة بين البلدين حصول الاردن على أسعار تفضيلية تخفف من عبء فاتورة الطاقة على الاردن وفي الوقت ذاته يمكن للطرفين ان يكونا مركزا اقليميا لتزويد الكهربائي لما يتوفر فيهما من فائض كهربائي كبير وبنية تحتية كبيرة في هذا القطاع.

واوضح مدادحة بأنه في ظل ظروف كورونا وما يواجه العالم من تحديات خاصة في التزود الغذائي يمكن للبلدين بناء مظلة للأمن الغذائي من خلال استفادة الاردن من تطور القطاع الزراعي المصري ومنتجاته المتنوعة.

ودعا إلى الاستفادة من مصر في تجربة النقل والبدء في تدشين تعاون في قطاعي التكنولوجيا والدواء ونقل التجارب الأردنية في هذين القطاعين إلى مصر متمنيا أن تكون هذه نواة للعمل العربي المشترك وتكتل اقتصادي يرقى بالاقتصاد العربي.

واشاد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة بهذا التعاون بين البلدين ونظرة جلالة الملك عبدالله الثاني الثاقبة في التعاون والشراكة مع مصر التي تتوفر فيها قدرات كبيرة في قطاعي الطاقة والزراعة ويمكن الاستفادة منها.

ودعا مخامرة إلى تأسيس شراكة حقيقية بين البلدين ولا سيما في مجال التبادل التجاري والسياحي والاستثماري والاستفادة من القرب الجغرافي بين البلدين.