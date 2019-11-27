الشراونة رئيسا لجمعية اطباء الأنف والاذن والحنجرة

عمان– فاز الدكتور بسام الشراونة برئاسة جمعية اطباء الأنف والاذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق في نقابة الأطباء، وذلك خلال انتخابات الجمعية التي جرت اليوم الاربعاء، في الملتقى العلمي والاجتماعي للأطباء.

وفاز بعضوية الهيئة الإدارية للجمعية كل من الدكتور سفيان النوايسة نائبا للرئيس، والدكتور نمر الختوم أمينا للصندوق، والدكتور أحمد العمري أمينا للسر، والدكتور وليد الجلخ رئيسا للجنة الاجتماعية، والدكتور أسامة حمارنة رئيسا للجنة العلمية، والدكتور مروان الحلالمة رئيسا للجنة الشباب.

وصادقت الهيئة العامة للجمعية خلال اجتماعها الذي عقدته بحضور مندوب مجلس النقابة الدكتور مظفر الجلامدة، على التقرير السنوي للجمعية. (بترا)