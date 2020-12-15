الشرايحة ينصح الطالبات بالابتعاد عن الأشخاص السلبيين والمحبطين

عمان- يقول رئيس تنفيذي إدارة الموارد البشرية في بنك الاتحاد المهندس دانيال الشرايحة، خلال جلسة ضمن حملة قادة الأعمال التي تنفذها مؤسسة “إنجاز”، “ابتعدوا عن الأشخاص السلبيين، الذين يحاولون دائما إحباطكم عن التقدم والتطور في الحياة، حتى لو كانوا من أقرب الناس إليكم”.

ويبين الشرايحة، خلال الجلسة التي تم تنفيذها عبر الانترنت هذا العام بسبب ظروف جائحة كورونا، إنه كان طالبا مشاكسا في المدرسة، وكان سيطرد من المدرسة مرتين؛ الأولى في الصف العاشر والثانية في الصف الأول الثانوي. ويضيف أن أحد معلميه كان مقتنعا أنه سيفشل في حياته، ولن يكون له مستقبل جيد، حتى بات يفكر بينه وبين نفسه، هل فعلا هو لا يملك أي قدرات، لأن معلميه اعتقدوا أنه سيفشل في حياته.

لكنه في الوقت ذاته، كان دائما يؤمن أن من يصمم على عمل ما فإنه يفعله، ويستطيع الناس سلبك أي شيء إلا القدرة على الحلم، لذا فإنه درس مرحلة التوجيهي في نهاية العام مدة شهر كامل بشكل متواصل، حتى نجح ودرس تخصص الهندسة الكهربائية في الجامعة.

ويشير الشرايحة إلى أن هوايته كانت قراءة الكتب، وهو أمر بقدر ما كان جيدا كان يؤثر على تحصيله الدراسي؛ إذ كان يقرأ مختلف المواضيع؛ الأدب، والتاريخ والشعر والألغاز وغيرها، وطور من لغته الإنجليزية التي كان ضعيفا فيها ليتمكن من قراءة الكتب فيها.

في أول عامين من الجامعة كان من الأوائل على الدفعة، ثم شعر بالملل وتراجع تحصيله العلمي، وشغل وقته بالأعمال التطوعية التي ترفع من قدرات التواصل مع الناس، والقراءة التي تمنح الإنسان مهارة التحليل والقدرة على التعامل مع مختلف الظروف.

بعد الجامعة جلس والده معه، وأخبره بأن أوضاع البلد صعبة، وبالتالي فإن فرصة الحصول على العمل صعبة على الأقل مدة عامين، لكنه لم يصب باليأس فجهز سيرة ذاتية ممتازة وبدأ البحث عن عمل مدة 12 ساعة باليوم، وتقدم بفترة قصيرة إلى مئات الشركات، إلى أن جاءه اتصال من شركة للمقابلة، وعندما سألهم لماذا اخترتموني أجابوه بسبب الأعمال التطوعية.

عمل في شركات اتصالات، ويقول إن الإخلاص في العمل وبذل أقصى جهد هو أفضل ما يفعله الإنسان.

وشرح الشرايحة طبيعة العمل في قسم الموارد البشرية الذي يضم 4 فروع هي؛ التعيين والاستقطاب، والتدريب والتطوير المؤسسي والتعويضات، مشيرا إلى أن الوظيفة ليست الخيار الوحيد دوما بل الريادية والعمل الفردي أيضاً، وبين أن السيدات يشكلن حوالي 50 % من الموظفين في بنك الاتحاد، حيث كن 35 % فقط، وأن فرص العمل للسيدات يجب أن تتاح بشكل أكبر. ونصح الطالبات باستخدام الإنترنت بأمور مفيدة؛ إذ إنه ساوى بين الناس، وأيضا عدم إخفاء الأخطاء، وأهم شيء الابتعاد عن الأشخاص المحبطين.

يذكر أن حملة قادة الأعمال هي أحد برامج مؤسسة “إنجاز” التي أطلقتها العام 2008 تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها “إنجاز” للعام الثالث عشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة هذا العام بالتعاون مع مشروع دعم الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن LEAP التابع للحكومة الكندية، وبشراكة إعلامية مع صحيفة الغد وراديو هلا.