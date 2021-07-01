الشرباتي السادس عالميا وجوليانا تُحسّن موقعها في تصنيف التايكواندو

خالد المنيزل

عمان – شهد التصنيف الجديد للاتحاد الدولي للتايكوندو، شهر تموز (يوليو) الحالي، قفزة نوعية للاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي، الذي قفز للمركز السادس عالميا بعد ان تقدم 6 مراكز دفعة واحدة في وزن تحت 80 كغم.

وهذا الأمر سيحسن من قرعته في التصفيات الأولمبية حيث سيبتعد عن مواجهة اللاعبين المصنفين بالمراكز من 1-5، الامر الذي يمنحه فرصة للعب على المراكز المتقدمة وإحدى ميداليات الأولمبياد في حال تحقيق الفوز في أول مباراتين.

وتقدمت اللاعبة الأولمبية جوليانا الصادق مركز واحدا في الترتيب وانتقلت من المركز العاشر الى المركز التاسع، في وزن تحت 67 كغم، بينما تقدم اللاعب زيد مصطفى كذلك 19 مركزا، في وزن تحت 68 كغم، أما اللاعب زيد الحلواني فقد تقدم 7 مراكز في وزن تحت 58 كغم ليحتل الترتيب 34 عالميا برصيد 122.30 نقطة، بعد ان نال فضية آسيا وذهبية بيروت الدولية الشهر الماضي، بينما حافظ اللاعب أحمد أبوغوش على المرتبة 42، بوزن تحت 80 كغم برصيد 98.50 نقطة، وتراجع لاعب المنتخب السابق حمزة قطان مركزا واحدا بوزن فوق 80 كغم، ليحتل الترتيب 23 برصيد 150.88 نقطة.

وتقدمت لاعبة المنتخب الوطني نتالي الحميدي 17 مركزا في وزن تحت 57 كغم، لتحتل المركز 63 برصيد 66.38 نقطة، وفي وزن تحت 49 كغم، جاءت اللاعبة بانا ظراغمة بالترتيب 94 برصيد 51.41 نقطة.

ترتيب اللاعبين ونقاطهم في التصنيف الجديد

– صالح الشرباتي وزن تحت 80 كغم: قفز الى المركز السادس لأول مرة في تاريخه، وسار على خطى البطل الاولمبي أحمد أبو غوش، رافعا رصيده النقطي الى 286.05، مستفيدا من نيله 60 نقطة من بطولتي اسيا وبيروت اللتين اقيمتا في لبنان الشهر الماضي، حيث نال ذهبية آسيا وفضية بيروت

بينما يتقدمه في المركز الخامس اللاعب الاولمبي المصري سيف عيسى الذي يحتل الترتيب الخامس برصيد 295.64 نقطة،

– زيد مصطفى وزن 68 كغم: قفز اللاعب 19 مركز في التصنيف الجديد ليحتل الترتيب 59 اولمبيا برصيد 68.56 نقطة، مستفيد من فوزه ببرونزية آسيا وفضية بيروت الدولية.

– أنس الصادق وزن فوق 80 كغم: قفز7 مراكز ليحتل المركز 36 وبرصيد 102.35 نقطة، رغم انه لم يشارك في بطولة بيروت الدولية، ونال نقاط الوزن في البطولة الاسيوية في بيروت لعدم تمكنه من اللعب بسبب الاصابة.

– جوليانا الصادق بوزن 67 كغم: قفزت الى المركز التاسع رافعه رصيدها الى 278.87 نقطة، واستفادت من فوزها بذهبية آسيا في بيروت، وستواجه في الاولمبياد في مباراتها الأولى لاعبة أوزبكستان فريدة ازيتوفا، التي تحتل الترتيب 24 عالميا وهذه اللاعبة ليست سهلة فقد قفزت بالتصنيف الحالي 27 مركزا، لكن جوليانا قادرة على تحقيق نتيجة ايجابية في حال الفوز بأول مباراتين واللعب على ميدالية اولمبية.

– نتالي الحميدي وزن 57 كغم: قفزت 17 مركزا وأصبحت بالترتيب 63 برصيد 66.38 نقطة، بعد ان شاركت في البطولة الآسيوية في لبنان ونالت برونزية بطولة بيروت الدولية.

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